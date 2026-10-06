Grindeanu, mandatat de conducerea PSD să-i ceară lui Luca Niculescu să renunțe la „austeritatea de tip Bolojan”: „Nu putem acorda voturi în alb”

Publicat 6 oct. 2026, 16:14 Actualizat 6 oct. 2026, 16:36

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm după nominalizarea lui Luca Niculescu, afirmând că social-democrații nu pot susține o construcție politică bazată exclusiv pe măsuri de austeritate. Șeful PSD i-a cerut premierului desemnat să renunțe la abordarea inspirată de modelul promovat de Ilie Bolojan, subliniind că are mandat din partea conducerii partidului să poarte discuții cu acesta pentru a afla care este viziunea sa privind măsurile economice. Grindeanu a precizat că PSD nu poate acorda un cec în alb lui Luca Niculescu și că orice eventual sprijin trebuie să se bazeze pe angajamente și fundamente solide.

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