EXCLUSIV. Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Niculescu are profil de tip Cioloș”

Publicat 6 oct. 2026, 15:41 Actualizat 6 oct. 2026, 15:43 Sursă Realitatea PLUS

Au apărut stenograme din discuțiile purtate în ședința PSD, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Din intervențiile atribuite liderilor social-democrați reiese o nemulțumire puternică față de actuala situație politică și față de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu ar fi vorbit despre riscurile pe care PSD le-ar avea dacă ar intra la guvernare în actuala formulă, în timp ce mai mulți lideri ai partidului și-ar fi exprimat rezervele față de premierul desemnat.

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