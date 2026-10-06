EXCLUSIV. Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Niculescu are profil de tip Cioloș”

Au apărut stenograme din discuțiile purtate în ședința PSD, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Din intervențiile atribuite liderilor social-democrați reiese o nemulțumire puternică față de actuala situație politică și față de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu ar fi vorbit despre riscurile pe care PSD le-ar avea dacă ar intra la guvernare în actuala formulă, în timp ce mai mulți lideri ai partidului și-ar fi exprimat rezervele față de premierul desemnat.
În cadrul ședinței PSD, Sorin Grindeanu ar fi insistat asupra faptului că partidul trebuie să aleagă scenariul cel mai avantajos pentru social-democrați. Liderul PSD ar fi criticat și poziția lui Ilie Bolojan, despre care susține că ar încerca să iasă de la guvernare în propriile condiții. Discuțiile au vizat inclusiv profilul lui Luca Niculescu și modul în care acesta se potrivește cu direcția pe care PSD vrea să o urmeze.
Grindeanu: „PSD este în contradicție cu un profil de premier de tip Cioloș”
„PSD este în contradicție cu un profil de premier de tip Cioloș. Nu ducem steagul, dar vom deconta tot dacă suntem doar noi în acel guvern. Vor pleca ambasadori și noi vom rămâne cu decontul. Nu trebuie să fim la mâna lui Bolojan. Bolojan vrea să plece de la guvern că știe că scade în fiecare zi, dar vrea în condițiile lui și noi nu trebuie să-i dăm satisfacție. Dacă va continua pe linia Bolojan, nu avem ce discuta”, ar fi spus Sorin Grindeanu, referindu-se la Luca Niculescu.
Liderul PSD ar fi continuat discuția cerând colegilor să analizeze varianta cea mai bună pentru partid. În intervenția sa, Sorin Grindeanu ar fi făcut din nou referire la Ilie Bolojan și la poziția acestuia față de precedentele nominalizări pentru funcția de premier. Din stenogramele prezentate de Realitatea PLUS reiese că Grindeanu ar fi vrut ca partidul să nu ia o decizie înainte de a analiza atent consecințele politice ale unei eventuale implicări în noul Executiv.
„Vreau să discutăm cel mai bun scenariu pentru PSD. Bolojan e scufundat acum. Nu și l-a asumat nici pe Mureșan. A fugit pe la lifturi pe acolo unde a picat Siegfried Mureșan”, ar fi spus Sorin Grindeanu în ședință.
Costi Rădulescu ar fi propus un „mandat absolut deschis”
În discuție ar fi intervenit apoi Costi Rădulescu, care ar fi propus ca PSD să nu închidă de la început nicio variantă și să aștepte mai întâi poziția premierului desemnat. Din stenograme reiese că acesta ar fi susținut acordarea unui mandat deschis pentru negocierile care urmează, astfel încât partidul să poată analiza ulterior condițiile concrete și propunerile venite din partea lui Luca Niculescu înainte de a lua o decizie finală.
„Să vedem ce spune premierul desemnat și apoi să ne întâlnim să discutăm, propun mandat absolut deschis”, ar fi spus Costi Rădulescu.
Gabriel Zetea: „Nu ne potrivim absolut deloc cu profilul lui Luca Niculescu”
Gabriel Zetea și-ar fi exprimat, la rândul său, nemulțumirea față de situația creată după desemnarea lui Luca Niculescu. Potrivit stenogramelor prezentate de Realitatea PLUS, acesta ar fi vorbit despre dezamăgirea existentă în rândul colegilor de partid, al reprezentanților administrației locale și al simpatizanților PSD. Zetea ar fi susținut că profilul premierului desemnat nu se potrivește cu direcția social-democraților și că există așteptări clare din partea celor care susțin partidul.
„O dezamăgire a colegilor de partid, a colegilor din administrația locală, a simpatizanților. Nu ne potrivim absolut deloc cu profilul lui Luca Niculescu. Lumea observă că PSD e consecvent și au așteptări de la noi”, ar fi spus Gabriel Zetea.
Vasile Dîncu: „Președintele ne-a împins practic în opoziție”
Vasile Dîncu ar fi intervenit și el în discuțiile din partid și ar fi susținut că PSD a ieșit din perioada în care încerca să se poziționeze simultan atât la putere, cât și în opoziție. Din stenogramele prezentate de Realitatea PLUS reiese că acesta consideră că actuala situație politică plasează partidul mai clar în opoziție, în urma deciziilor luate de președintele Nicușor Dan privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier.
„S-a încheiat perioada negativă în care eram și la putere și la opoziție. Președintele ne-a împins practic în opoziție”, ar fi spus Vasile Dîncu.
Alfred Simonis: „Există o supărare foarte mare în partid”
Și Alfred Simonis ar fi vorbit despre nemulțumirea existentă în interiorul PSD. Potrivit stenogramelor, acesta ar fi criticat deciziile președintelui și ar fi susținut că asocierea partidului cu actuala formulă politică ar putea produce costuri pentru social-democrați. Simonis ar fi cerut ca mesajul partidului către Nicușor Dan să fie unul foarte clar și ca președintelui să i se transmită că PSD nu poate accepta continuarea aceleiași abordări în procesul de formare a Guvernului.
„Sunt supărat, cred că președintele face greșeli, cred că asocierea ne dăunează politic și cred că trebuie să-i spunem președintelui că nu poate face așa în continuare”, ar fi spus Alfred Simonis.
Rezerve în PSD față de profilul lui Luca Niculescu
Discuțiile din interiorul PSD ar fi continuat și după aceste intervenții. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, unul dintre reprezentanții partidului ar fi susținut că Luca Niculescu are multe calități, însă nu pe cele necesare pentru funcția de premier în actualul context.