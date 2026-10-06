Mihai Chirica, pus sub acuzare de DNA. Dosarul de peste 2 milioane de lei care zguduie Primăria Iași

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 15:12

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar care vizează plata a peste două milioane de lei din bugetul local. Procurorii susțin că suma ar fi fost achitată pentru o cantitate de 542 de tone de păcură care nu ar fi existat în depozit. În același dosar, alți nouă funcționari ai primăriei sunt cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată.

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