Mihai Chirica, pus sub acuzare de DNA. Dosarul de peste 2 milioane de lei care zguduie Primăria Iași

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar care vizează plata a peste două milioane de lei din bugetul local. Procurorii susțin că suma ar fi fost achitată pentru o cantitate de 542 de tone de păcură care nu ar fi existat în depozit. În același dosar, alți nouă funcționari ai primăriei sunt cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată.
Procurorii au dispus și măsuri asigurătorii asupra unor imobile care îi aparțin lui Mihai Chirica și altor inculpați, în vederea recuperării prejudiciului. Ancheta vizează o plată făcută către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, despre care DNA susține că ar fi avut la bază o achiziție presupus fictivă. Suma calculată de anchetatori ca prejudiciu este de 2.036.882 de lei, bani achitați din bugetul local al municipiului Iași.
Plata ar fi vizat 542 de tone de păcură
Potrivit procurorilor, la data de 27 mai 2022, Mihai Chirica, în calitate de primar și ordonator principal de credite, ar fi aprobat efectuarea plății de 2.036.882 de lei către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Plata ar fi reprezentat achiziția unei cantități de 542 de tone de păcură, despre care anchetatorii susțin că fusese constatată anterior ca lipsă din stocul de rezervă de stat păstrat la S.C. Termo Service S.A. Iași.
„La data de 27 mai 2022, inculpatul Chirica Mihai, în calitate de primar și ordonator principal de credite, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi aprobat, cu încălcarea dispozițiilor legale, efectuarea unei plăți în valoare de 2.036.882 lei din bugetul local în beneficiul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, reprezentând o achiziție presupus fictivă a unei cantități de 542 tone de păcură”, se arată în comunicatul DNA.
Termo Service este o societate aflată în subordinea Consiliului Local Iași. Potrivit anchetatorilor, cele 542 de tone de păcură fuseseră constatate anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat păstrat în depozit. Procurorii susțin că plata făcută din bugetul local ar fi fost folosită pentru a acoperi această lipsă, iar documentele întocmite ulterior ar fi prezentat situația ca și cum respectiva cantitate de păcură ar fi fost efectiv recepționată.
Documentele ar fi atestat o recepție care nu a existat
DNA susține că aprobarea plății ar fi fost înlesnită de funcționari din compartimentele de specialitate ale Primăriei Iași. Aceștia ar fi întocmit documente care ar fi atestat existența și recepția cantității de păcură, deși, potrivit procurorilor, aceasta nu exista în realitate. În acest context, sunt cercetate și fapte de fals intelectual, legate de întocmirea și semnarea unor note de recepție și constatare de diferențe privind cantități de păcură care nu ar fi fost livrate.
„Aprobarea plății respective, cu încălcarea legii, ar fi fost înlesnită prin activitatea anterioară desfășurată de funcționarii din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, pe baza unor documente care ar fi atestat existența și recepția cantității de păcură, deși aceasta nu exista de fapt”, au precizat procurorii. Aceștia susțin că în documente ar fi fost consemnată în mod nereal recepționarea unor cantități care nu ar fi ajuns efectiv în depozit.
Prejudiciu de peste două milioane de lei
Prejudiciul calculat de procurori în acest dosar este de 2.036.882 de lei, sumă achitată din bugetul local al municipiului Iași. Potrivit DNA, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale ar fi obținut un folos necuvenit prin încasarea banilor și prin regularizarea în acte a diminuării stocului de rezervă de stat. În acest mod ar fi fost descărcată din gestiune cantitatea de 542 de tone de păcură care lipsea.
Termo Service ar fi beneficiat, la rândul său, de acoperirea în acte a lipsei aceleiași cantități de păcură. Ancheta vizează astfel atât plata realizată din bugetul local, cât și documentele care ar fi fost folosite pentru justificarea operațiunii. Procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile aparținând lui Mihai Chirica și altor inculpați, măsura fiind luată în vederea recuperării prejudiciului calculat în dosar.