Siegfried Mureșan, mesaj din Parlamentul European despre viitorul buget al UE. Ce priorități susține România

Siegfried Mureșan a vorbit, în plenul Parlamentului European, despre viitorul buget multianual al Uniunii Europene și despre prioritățile pe care instituția europeană trebuie să le aibă în vedere în perioada următoare.
Europarlamentarul român susține că viitorul buget al UE trebuie să direcționeze fonduri către domenii esențiale pentru dezvoltarea statelor membre, de la agricultură și infrastructură până la securitate, economie și digitalizare.
Agricultura și dezvoltarea regiunilor, printre priorități
Potrivit lui Siegfried Mureșan, sprijinirea fermierilor și dezvoltarea agriculturii trebuie să rămână obiective importante în viitorul buget european.
O altă direcție indicată este politica de coeziune, prin care sunt finanțate proiecte destinate dezvoltării regiunilor. Europarlamentarul a dat ca exemple investițiile în școli, spitale și infrastructura rutieră.
„Am apărat astăzi, în plenul Parlamentului European, poziția noastră, a Parlamentului, privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.
Am spus că trebuie să investim în:
• sprijinirea fermierilor și dezvoltarea agriculturii;
• dezvoltarea regiunilor și în politica de coeziune: adică școli, spitale, drumuri,
dar și în:
• întărirea securității;
• întărirea economiei;
• Inovare, digitalizare
Vedem că acestea sunt prioritățile României privind bugetul Uniunii Europene, dar sunt și prioritățile Uniunii în ansamblu.
De aceea, considerăm că poziția Parlamentului răspunde nevoilor oamenilor și o vom apăra în negocierile finale din aceste săptămâni.
Așteptăm ca și Consiliul să adopte o poziție comună pentru ca negocierile să înceapă, iar bugetul să fie adoptat la timp și banii să ajungă la beneficiari.”, a transmis Siegfried Mureșan.