Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat. Ce arată cea mai recentă declarație depusă de acesta

Luca Niculescu, desemnat luni de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, deține două apartamente, o casă de vacanță și cote-părți din două terenuri forestiere. Potrivit celei mai recente declarații de avere, semnată la 5 iunie 2024, premierul desemnat avea și mai multe conturi curente și depozite bancare deschise în România și Franța, precum și venituri anuale de 146.080 de lei, provenite din salariul încasat de la Ministerul Afacerilor Externe.
Luca Niculescu deține integral un apartament de 72 de metri pătrați în București, cumpărat în anul 2005. Cel de-al doilea apartament are o suprafață de 64 de metri pătrați și se află în Mangalia, fiind achiziționat în 2008. Premierul desemnat mai are și o participație de 50% la o casă de vacanță de 90 de metri pătrați, situată în localitatea Bezdead, județul Dâmbovița, cumpărată în anul 2021 împreună cu Andreea Niculescu.
Cote-părți din două terenuri forestiere
În ceea ce privește terenurile, Luca Niculescu a moștenit în anul 2002 o cotă de 3/16 din două suprafețe forestiere aflate în Balotești, județul Ilfov. Unul dintre terenuri are o suprafață de 10 hectare, iar celălalt se întinde pe 6 hectare. Aceste proprietăți apar în declarația de avere semnată în iunie 2024, document în care sunt menționate bunurile imobiliare și disponibilitățile financiare deținute la acel moment de premierul desemnat.
Declarația de avere arată că Luca Niculescu avea mai multe conturi și depozite bancare. La ING Bank România, acesta a declarat 49.470 de lei într-un cont curent și 21 de lei într-un depozit bancar. Tot la această bancă avea un cont curent în care se aflau 14.443 de euro. În Franța, la Société Générale din Paris, Niculescu avea un cont curent cu 2.881 de euro și două depozite bancare de 17.001 euro și 51 de euro.
În total, disponibilitățile financiare declarate de Luca Niculescu se ridicau la aproximativ 49.491 de lei și 34.376 de euro. Sumele apar în declarația de avere semnată la 5 iunie 2024. În document nu sunt menționate alte categorii de bunuri cu valoare ridicată, în afara proprietăților și sumelor declarate în conturile și depozitele bancare din România și Franța.
Venituri de 146.080 de lei pe an
Pentru ultimul an fiscal încheiat, Luca-Alexandru Niculescu a declarat venituri anuale de 146.080 de lei. Suma provenea din salariul încasat de la Ministerul Afacerilor Externe. La momentul semnării declarației de avere, acesta ocupa funcția de secretar de stat în cadrul ministerului. Documentul nu menționează autoturisme, obiecte din metale prețioase, bijuterii sau opere de artă cu o valoare individuală mai mare de 5.000 de euro.
Totodată, în declarația de avere nu apar datorii sau credite. Luca Niculescu nu avea menționate obligații financiare de acest tip la data depunerii documentului. Declarația semnată la 5 iunie 2024 prezintă astfel proprietățile imobiliare, terenurile, sumele aflate în conturi și depozite, precum și veniturile declarate de actualul premier desemnat.