Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat. Ce arată cea mai recentă declarație depusă de acesta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 14:25

Luca Niculescu, desemnat luni de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, deține două apartamente, o casă de vacanță și cote-părți din două terenuri forestiere. Potrivit celei mai recente declarații de avere, semnată la 5 iunie 2024, premierul desemnat avea și mai multe conturi curente și depozite bancare deschise în România și Franța, precum și venituri anuale de 146.080 de lei, provenite din salariul încasat de la Ministerul Afacerilor Externe.

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