Alexandru Muraru, mesaj tranșant despre viitorul Guvern: „PNL nu va guverna cu PSD”

Deputatul PNL Alexandru Muraru transmite un mesaj ferm în privința viitoarei formule guvernamentale și susține că liberalii nu vor accepta să intre la guvernare alături de PSD. Declarația vine după consultările politice de la Palatul Cotroceni și în contextul discuțiilor privind formarea noului Executiv.
Alexandru Muraru consideră că evenimentele din ultimele luni au schimbat situația politică și că nu poate fi reluată pur și simplu aceeași formulă de guvernare.
Alexandru Muraru: „PNL nu intră la guvernare cu PSD”
Liberalul afirmă că PNL trebuie să își respecte poziția politică și angajamentele asumate, inclusiv în perioadele dificile.
În opinia sa, guvernarea presupune în primul rând încredere și responsabilitate, iar angajamentele politice nu ar trebui schimbate în funcție de conjunctură.
„𝐏𝐍𝐋 𝐧𝐮 𝐯𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐜𝐮 𝐏𝐒𝐃.
După tot ce s-a întâmplat în ultimele luni, nu putem pretinde că nimic nu s-a schimbat și să revenim la aceeași formulă politică.
Guvernarea înseamnă încredere, responsabilitate și respectarea unor angajamente. Acestea nu pot fi abandonate atunci când apar dificultăți și reluate când situația devine convenabilă.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis clar după consultările de la Cotroceni: dacă PSD intră în viitorul guvern, PNL va rămâne în opoziție.
Și mai ales fără tradatori în viitorul guvern. Aceasta este poziția PNL și nu este negociabilă.”, a declarat Alexandru Muraru.
Ce spune Alexandru Muraru despre Luca Niculescu
Alexandru Muraru a vorbit și despre Luca Niculescu, desemnat pentru funcția de premier.
Deputatul liberal spune că îl cunoaște pe Niculescu încă din perioada în care acesta lucra ca jurnalist la RFI și că are o părere bună despre el.
Totuși, Muraru subliniază că aprecierea personală nu înseamnă automat și susținerea unei eventuale învestiri a Guvernului.
„L-am cunoscut pe domnul Luca Niculescu de când era jurnalist la RFI, am o opinie bună despre domnia sa dar de aici și până la un vot de învestitură mai sunt etape de parcurs.”, a încheiat acesta.