Alexandru Muraru, mesaj tranșant despre viitorul Guvern: „PNL nu va guverna cu PSD”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 15:43

Deputatul PNL Alexandru Muraru transmite un mesaj ferm în privința viitoarei formule guvernamentale și susține că liberalii nu vor accepta să intre la guvernare alături de PSD. Declarația vine după consultările politice de la Palatul Cotroceni și în contextul discuțiilor privind formarea noului Executiv.

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