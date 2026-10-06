Sorin Roșca Stănescu vorbește despre un „cerc vicios” în România. Scenariul grav pe care îl vede dacă blocajul politic continuă

Sorin Roșca Stănescu a declarat în direct la Realitatea PLUS că România a intrat într-un „cerc vicios” politic, în care formarea unui guvern stabil devine tot mai dificilă. Jurnalistul consideră că situația actuală este determinată de nominalizările făcute pentru funcția de premier, despre care afirmă că nu ar avea șanse să strângă o majoritate în Parlament. În opinia sa, prelungirea blocajului riscă să slăbească și mai mult statul, în condițiile în care nu se conturează o soluție politică stabilă.
Sorin Roșca Stănescu spune că blocajul politic s-a adâncit și susține că România nu mai are, în acest moment, o cale clară pentru formarea unei majorități stabile. El critică modul în care au fost făcute nominalizările pentru funcția de premier și consideră că persoanele propuse nu au posibilitatea de a obține sprijinul necesar în Parlament. În opinia jurnalistului, această situație menține România într-un blocaj din care devine tot mai greu să iasă.
„România a ajuns într-un cerc vicios. România nu mai poate merge nici înainte, nu mai poate merge nici înapoi. Adică România nu mai are nicio posibilitate de a avea un guvern stabil, pentru că nu vrea președintele numit acest lucru și numește cu obstinație diverse persoane care nu au nicio posibilitate să obțină majoritate în Parlament”, a declarat Sorin Roșca Stănescu.
Jurnalistul susține că, prin nominalizările făcute până acum, sunt ignorate formațiunile aflate pe primele poziții în Parlament. Sorin Roșca Stănescu se referă în special la PSD și AUR și consideră că actualele calcule politice nu țin cont de poziția acestora. În opinia sa, excluderea celor două partide din variantele luate în calcul pentru formarea unei majorități contribuie la menținerea blocajului și face tot mai dificilă găsirea unei formule stabile de guvernare.
„Ignorând cu desăvârșire, dacă stăm să ne gândim bine la fiecare dintre aceste numiri, partidul plasat pe primul loc, adică PSD, nu numește pe nimeni din zona PSD, nu numește pe nimeni din zona partidului de pe locul doi, dimpotrivă, încearcă din răsputeri să elimine AUR-ul din toate combinațiile posibile”, a mai spus Sorin Roșca Stănescu.
Sorin Roșca Stănescu avertizează asupra unei „disoluții a statului”
În opinia jurnalistului, prelungirea actualei situații politice ar putea avea consecințe mult mai grave pentru România. Sorin Roșca Stănescu susține că trecerea timpului fără formarea unui guvern stabil slăbește statul și avertizează asupra unui scenariu pe care îl descrie drept o posibilă „disoluție”. El consideră că blocajul politic nu mai poate continua la nesfârșit fără să producă efecte și vorbește despre riscuri majore dacă nu va fi găsită o soluție.
„Și atunci timpul trece și România se prăbușește sub propria greutate. Nu vreau să am din nou dreptate, dar mă tem că în felul acesta, cu acest cerc vicios, ne îndreptăm spre o disoluție a statului”, a declarat jurnalistul.
Sorin Roșca Stănescu merge mai departe cu acest scenariu și susține că anumite părți ale statului ar putea ajunge sub influența unor țări europene. Jurnalistul vorbește despre Germania, Austria și Franța și leagă această posibilitate de continuarea blocajului politic. Afirmațiile reprezintă scenariul prezentat de acesta în analiza sa asupra situației actuale și vin în contextul în care spune că România se apropie de un moment extrem de dificil.
„O parte a statului să treacă sub coordonarea Germaniei și Austriei și altă parte a statului sub coordonarea Franței, asta în cazul fericit în care România nu se va rupe în trei. Cred că ne apropiem de acest moment, pentru că, într-adevăr, suntem în cerc vicios în acest moment”, a concluzionat Sorin Roșca Stănescu.