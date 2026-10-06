Sorin Roșca Stănescu vorbește despre un „cerc vicios” în România. Scenariul grav pe care îl vede dacă blocajul politic continuă

Publicat 6 oct. 2026, 14:52 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Roșca Stănescu a declarat în direct la Realitatea PLUS că România a intrat într-un „cerc vicios” politic, în care formarea unui guvern stabil devine tot mai dificilă. Jurnalistul consideră că situația actuală este determinată de nominalizările făcute pentru funcția de premier, despre care afirmă că nu ar avea șanse să strângă o majoritate în Parlament. În opinia sa, prelungirea blocajului riscă să slăbească și mai mult statul, în condițiile în care nu se conturează o soluție politică stabilă.

Distribuie articolul