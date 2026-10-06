PSD, revoltă după desemnarea lui Luca Niculescu. Anca Alexandrescu dezvăluie planul social-democraților
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PSD privește cu scepticism desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier și pregătește negocieri în care vrea să obțină garanții clare privind rolul partidului și programul viitorului guvern. Într-o declarație pentru Realitatea Plus, Anca Alexandrescu susține că social-democrații nu vor să intre într-un executiv tehnocrat doar cu un secretar de stat și cer măsuri care să corecteze politica de austeritate asociată fostului premier Ilie Bolojan.
PSD vrea să negocieze direct cu Luca Niculescu
Potrivit informațiilor prezentate de Anca Alexandrescu, în interiorul PSD există un nivel ridicat de scepticism față de varianta unui guvern condus de Luca Niculescu.
„În principal, cei care participă la discuții sunt foarte sceptici în legătură cu nominalizarea lui Luca Niculescu. În principal, spun în felul următor: «Dom'le, să-i dăm mandat lui Sorin Grindeanu să meargă la negocieri cu Luca Niculescu, să ne explice care este rolul pe care l-ar avea PSD într-un asemenea guvern, dacă va fi un guvern tehnocrat sau politic».”
Social-democrații ar urma astfel să stabilească mai întâi dacă participarea la viitorul executiv ar avea un caracter politic sau unul strict tehnocrat.
PSD nu vrea să intre în Guvern doar cu un secretar de stat
Una dintre condițiile importante pentru social-democrați este reprezentată de poziția pe care partidul ar urma să o ocupe în viitorul executiv.
„Pentru că PSD nu dorește să intre doar cu un secretar de stat, în cazul unui guvern tehnocrat.”
Anca Alexandrescu susține că PSD ar dori, în cazul susținerii unui Guvern Luca Niculescu, și o schimbare de direcție în ceea ce privește politicile economice.
„Și, foarte important, dacă va fi pus acest guvern cu Luca Niculescu, să ia măsuri social-democrate pentru a repara și a opri austeritatea impusă de Ilie Bolojan.”
Mesajul venit din teritoriu: „Sătui de măsurile de austeritate”
Potrivit Ancăi Alexandrescu, poziția social-democraților este influențată și de mesajele pe care liderii partidului le-ar primi în întâlnirile cu alegătorii.
„Este o linie roșie pe care cei de la PSD din țară o spun, pentru că, în fiecare întâlnire cu oamenii, spun că aceștia sunt debusolați, deznădăjduiți, sătui de măsurile de austeritate și de faptul că sunt din ce în ce mai multe tăieri.”
În aceste condiții, conducerea PSD este preocupată de riscul ca partidul să fie asociat cu noi măsuri nepopulare în cazul intrării la guvernare.
Sorin Grindeanu cere prudență în negocieri
În cadrul discuțiilor din PSD ar fi fost abordată și necesitatea consolidării partidului în raport cu propriul electorat.
„De asemenea, foarte important, la această discuție, Sorin Grindeanu a spus că trebuie să se întărească foarte bine, să nu fie dezamăgit electoratul PSD-ului.”
În același timp, Grindeanu s-ar fi pronunțat împotriva unei soluții politice care ar putea duce la instabilitate majoră.
„Că nu pot fi însă, pe de altă parte, de acord cu aruncarea țării în haos prin suspendarea președintelui, așa cum cere AUR.”
UDMR, una dintre problemele negocierilor
Potrivit informațiilor prezentate de Anca Alexandrescu, în discuțiile PSD a fost analizată și poziția UDMR.
„Dar, foarte important, s-a adus în discuție inclusiv situația UDMR-ului. Sorin Grindeanu a spus că marea problemă este la UDMR, care se răzgândește de la o oră la alta.”
Poziția UDMR poate deveni esențială în ecuația parlamentară, în condițiile în care formarea unui nou guvern presupune obținerea unei majorități suficiente pentru învestire și pentru susținerea programului guvernamental.
PSD pune o condiție: USR să nu facă parte din guvern
O altă linie roșie prezentată în interiorul PSD vizează participarea USR la viitorul executiv.
„Este foarte clar o linie roșie faptul ca USR-ul să nu facă parte din acest guvern și vor să-l mandateze pe Sorin Grindeanu să vorbească cu partea din PNL care i se opune lui Ilie Bolojan.”
În acest scenariu, PSD ar încerca să identifice o formulă politică în care să poată participa la guvernare fără ca USR să facă parte din executiv.
Varianta unui guvern pe termen scurt
O variantă discutată de social-democrați ar fi formarea unui guvern cu un mandat limitat, destinat rezolvării unor probleme urgente, după care să fie constituit un guvern politic.
„Un element foarte important este că, în discuția de la PSD, a apărut varianta în care s-ar merge cu un astfel de guvern pe un termen scurt, pentru rezolvarea problemelor stringente, adică rectificarea bugetară, bugetul pentru anul următor, îndreptarea unor chestiuni, și apoi să se vină cu un guvern politic.”
Scenariul ar presupune ca viitorul executiv să se concentreze inițial pe problemele bugetare și administrative urgente, urmând ca ulterior să fie negociată o formulă politică de guvernare pe termen mai lung.
PSD s-ar fi așteptat să primească formarea guvernului
Anca Alexandrescu susține că social-democrații se așteptau la o altă soluție politică și chiar la posibilitatea ca PSD să primească responsabilitatea formării unui guvern politic.
„Este foarte clar că sunt sceptici cei de la PSD și că se așteptau la o cu totul altă desemnare, și anume ca PSD-ul să primească formarea guvernului și să facă un guvern politic.”
În acest context, este amintit și episodul desemnării lui Siegfried Mureșan.
„Era o desemnare logică în contextul în care, la desemnarea lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a spus: «Dom'le, m-am uitat la numărul de parlamentari de la PNL, USR și UDMR. Bref, propunerea mea este Siegfried Mureșan».”
Potrivit Ancăi Alexandrescu, diferența dintre cele două desemnări este importantă.
„Ne-am dat seama cu toții că acolo a fost o dublă lovitură, anyway, da?”
În cazul actual, spune ea, argumentul privind configurația parlamentară nu ar mai fi fost folosit.
„Acum n-a mai existat acel argument și a existat doar acest argument: «Nominalizatul meu este ăsta, Luca Niculescu».”
În acest moment, negocierile privind formarea noului guvern intră într-o etapă decisivă, iar poziția PSD ar putea cântări semnificativ în configurarea majorității parlamentare și în stabilirea formulei politice a viitorului executiv.
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