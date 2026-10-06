PSD, revoltă după desemnarea lui Luca Niculescu. Anca Alexandrescu dezvăluie planul social-democraților

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 15:24

PSD privește cu scepticism desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier și pregătește negocieri în care vrea să obțină garanții clare privind rolul partidului și programul viitorului guvern. Într-o declarație pentru Realitatea Plus, Anca Alexandrescu susține că social-democrații nu vor să intre într-un executiv tehnocrat doar cu un secretar de stat și cer măsuri care să corecteze politica de austeritate asociată fostului premier Ilie Bolojan.

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