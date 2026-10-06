Radu Marinescu, despre Luca Niculescu: ”Este un om de calitate profesională, morală, intelectuală”

Publicat 6 oct. 2026, 14:13 Actualizat 6 oct. 2026, 14:16

Radu Marinescu a declarat marți, înaintea ședinței PSD în care urmează să fie decis mandatul de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu, că social-democrații vor avea o abordare constructivă și vor analiza posibilitatea unei colaborări pentru formarea unui guvern stabil și pentru redresarea economică a țării. Deputatul social-democrat a subliniat că, deși există o nemulțumire în partid față de faptul că Sorin Grindeanu nu a fost desemnat pentru funcția de premier, PSD își asumă în continuare un rol responsabil în negocierile politice.

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