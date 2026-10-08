George Simion neagă orice legătură cu dosarul Fănel Bogos. Liderul AUR, despre posibilele interceptări: „N-am avut o relație cu domnul Bogoș”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 12:22

George Simion neagă că ar avea vreo legătură cu dosarul Fănel Bogos, în care, potrivit unor surse, ar urma să fie și el audiat. Liderul AUR susține că nu crede că a fost surprins în interceptările din această anchetă și afirmă că nu a avut o relație cu omul de afaceri vasluian. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere liderului AUR pe acest subiect însă până la ora transmiterii acestei știri nu a primit răspuns.

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