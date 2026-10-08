George Simion neagă orice legătură cu dosarul Fănel Bogos. Liderul AUR, despre posibilele interceptări: „N-am avut o relație cu domnul Bogoș”

George Simion neagă că ar avea vreo legătură cu dosarul Fănel Bogos, în care, potrivit unor surse, ar urma să fie și el audiat. Liderul AUR susține că nu crede că a fost surprins în interceptările din această anchetă și afirmă că nu a avut o relație cu omul de afaceri vasluian. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere liderului AUR pe acest subiect însă până la ora transmiterii acestei știri nu a primit răspuns.
Declarațiile lui George Simion vin în contextul în care surse Realitatea Plus susțin că liderul AUR ar urma să fie chemat la audieri în dosarul Fănel Bogos. Simion respinge însă informațiile potrivit cărora ar fi fost surprins în interceptări și spune că nu știe de unde ar putea avea un senator asemenea date.
George Simion: „Nu cred că am fost surprins în interceptări”
Liderul AUR a declarat că nu crede că apare în interceptările legate de Fănel Bogos și a negat existența unei relații cu omul de afaceri. Simion și-a amintit însă că, la un moment dat, o persoană care ar fi venit din partea lui Bogos i-a vorbit despre presupuse abuzuri.
„Nu cred că am fost surprins în interceptări legate de Fănel Bogoș. Nu știu de unde ar putea ști chestia asta un senator al României. N-am avut o relație cu domnul Bogos”, a declarat George Simion.
Un apropiat al lui Fănel Bogoș i-ar fi vorbit despre presupuse abuzuri
George Simion spune că persoana care l-a abordat era un prieten al lui Fănel Bogos și că i-ar fi reclamat existența unor abuzuri. Liderul AUR susține că i-a recomandat atunci să se adreseze comisiei pentru abuzuri.
„Țin minte la un moment dat că a venit cineva din partea domnului Bogos, un prieten, și mi-a zis că s-au comis abuzuri. Dacă s-au comis abuzuri, să meargă la comisia de abuzuri”, a declarat George Simion.