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Politica· 1 min citire

Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul Bogos - surse

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan (Profimedia)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan (Profimedia)

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 oct. 2026, 11:46
SursăRealitate Plus

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan este citat joi, 8 octombrie, la DNA Iași, în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit surselor Realitatea Plus. Politicianul urmează să fie audiat după ce numele său a apărut în anchetă, în pasaje referitoare la o întâlnire cu directorul DSVSA Vaslui și la discuții purtate cu un fost general SIE. În același dosar a fost audiat, săptămâna trecută, și premierul interimar Ilie Bolojan.

În noiembrie 2025, europarlamentarul Rareș Bogdan a negat că ar fi fost contactat de Fănel Bogos și a susținut că nu îl cunoaște. „Nu am auzit niciodată până astăzi acest nume”, declara atunci acesta.

Totuși, Rareș Bogdan a confirmat că a primit un telefon de la generalul SRI în rezervă Nicolae Iana, care i-ar fi propus o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se fac fotografii”, potrivit Realitatea Plus.

Europarlamentarul a mai declarat că, la un moment dat, a fost contactat telefonic de o persoană care i-ar fi solicitat o întâlnire, însă fără nicio legătură cu Fănel Bogos.

Lucrurile nu se opresc însă aici. Ceea ce urmează este deosebit de interesant, deoarece surse citate de Realitatea Plus susțin că și George Simion ar urma să fie chemat la audieri la DNA pentru a oferi explicații în acest dosar, deși inițial a negat orice legătură cu această cauză.

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