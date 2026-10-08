Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul Bogos - surse

Publicat 8 oct. 2026, 11:46 Sursă Realitate Plus

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan este citat joi, 8 octombrie, la DNA Iași, în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit surselor Realitatea Plus. Politicianul urmează să fie audiat după ce numele său a apărut în anchetă, în pasaje referitoare la o întâlnire cu directorul DSVSA Vaslui și la discuții purtate cu un fost general SIE. În același dosar a fost audiat, săptămâna trecută, și premierul interimar Ilie Bolojan.

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