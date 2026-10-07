Fifor pune condiții pentru Guvernul Luca Niculescu: PSD nu va vota „austeritatea lui Bolojan” sub altă etichetă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 oct. 2026, 14:31

Mihai Fifor spune că PSD nu va decide dacă votează sau nu viitorul Guvern doar uitându-se la numele premierului desemnat. Deputatul social-democrat susține că decisiv va fi programul cu care Luca Niculescu vine în Parlament și, mai ales, dacă acesta continuă sau nu măsurile pe care PSD le asociază guvernării lui Ilie Bolojan.

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