Cristian Diaconescu, după după incidentul cu drona din apropierea platformei Neptun Deep: ”Soluția acum înseamnă tehnologie plus un steg puternic”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 19:05

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a declarat joi seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, după incidentul cu drona marină din apropierea platformei de producție din perimetrul Neptun Deep, că soluția pentru protejarea infrastructurii strategice din Marea Neagră în fața amenințărilor hibride este reprezentată de „tehnologie plus un steag puternic”. Fostul ministru a avertizat că astfel de incidente se pot repeta și a subliniat necesitatea unei prezențe aliate mai puternice în regiune.

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