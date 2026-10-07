Crin Antonescu, despre nominalizarea lui Luca Niculescu: „Sunt curios dacă Nicușor Dan chiar s-a înțeles cu cineva sau pur și simplu își încearcă norocul”

Fostul lider PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, pune sub semnul întrebării șansele reale ale premierului desemnat Luca Niculescu de a obține votul Parlamentului. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Antonescu a sugerat că desemnarea acestuia ar putea fi ori rezultatul unor negocieri politice de culise, ori, dimpotrivă, o încercare a președintelui Nicușor Dan de a testa raportul de forțe din Parlament.
Crin Antonescu a remarcat că, la aproape șase luni de când România nu are un guvern plin, scena politică rămâne blocată în aceleași dispute dintre principalele partide și nu poate depăși impasul.
Văd că despre programul de guvernare, despre principiile mari ale acestuia se discută abia de acum acolo. Și văd, de asemenea, același dans electoral al principalelor partide, PNL și PSD, în principalul, a afirmat Antonescu
Fostul lider liberal a criticat lipsa unor progrese concrete în negocierile politice și a afirmat că principalii actori ai scenei politice par să nu fi învățat nimic din criza guvernamentală prelungită.
Nu mă mai surprinde nimic, dar n-am deloc sentimentul că cineva, începând cu președintele, continuând cu partidele, cu liderii lor, a învățat ceva din faptul că de aproape jumătate de an noi nu reușim să avem cel mai elementar lucru: un guvern.
Antonescu amintește de precedentele eșecuri ale lui Nicușor Dan
Crin Antonescu a invocat și precedentele desemnări făcute de președintele Nicușor Dan, amintind că șeful statului a susținut de fiecare dată că dispune de premisele unei majorități parlamentare. Evoluția ulterioară a evenimentelor l-a contrazis însă de fiecare dată: un premier desemnat, Eugen Tomac, s-a retras înaintea votului din Parlament, iar alți doi candidați, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, nu au reușit să obțină susținerea necesară.
În acest context, a punctat Antonescu, șeful statului nu și-a asumat niciodată răspunderea pentru o eventuală eroare de evaluare, preferând să pună eșecul formării unei majorități parlamentare pe seama liderilor politici. Din acest motiv, noua nominalizare ridică o serie de semne de întrebare.
De data aceasta, președintele României ar fi făcut această nominalizare, un independent, Luca Niculescu, care, da, s-a regăsit și în celelalte guverne propuse în poziția de ministru de Externe. Dar acum este mai mult: este în funcția de premier desemnat să facă un guvern și să meargă în Parlament să treacă de votul final. Au fost discuții care nouă ne scapă acum?
PSD și PNL, pe poziții incompatibile
Antonescu a subliniat că principalele semnale venite dinspre PSD și PNL indică în continuare diferențe majore privind direcția viitorului Executiv.
În opinia sa, dacă se discută într-adevăr despre refacerea unei formule de guvernare între cele două partide, atunci divergențele privind politica economică reprezintă principalul obstacol.
„Are un temei, pentru că dacă este luat în serios și într-un programe principale, PSD-ul spune clar: putem să discutăm investirea guvernului cu domnul Niculescu, participarea la el, dacă se abandonează politica de austeritate în România. PNL-ul spune exact contrariul: putem să discutăm, dar prima condiție este să continue politica de austeritate și reformistă a guvernului. Nu se poate acolo. Și să știu, curios să știu dacă domnul Nicușor Dan chiar s-a înțeles cu cineva și are temeiul, are speranța că va trece, sau pur și simplu își încearcă norocul.”
Declarațiile lui Crin Antonescu sugerează că succesul mandatului lui Luca Niculescu depinde de existența unor negocieri politice care, până în acest moment, nu sunt vizibile în spațiul public. Joi, 8 octombrie, premierul desemnat Luca Niculescu va avea o serie de consultari cu partidele parlamentare care au făcut parte din fosta Coaliție, pentru a afla care sunt condițiile acestora pentru a susține în plen noul cabinet.