Crin Antonescu, despre nominalizarea lui Luca Niculescu: „Sunt curios dacă Nicușor Dan chiar s-a înțeles cu cineva sau pur și simplu își încearcă norocul”

Publicat 7 oct. 2026, 19:38 Sursă Realitate Plus

Fostul lider PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, pune sub semnul întrebării șansele reale ale premierului desemnat Luca Niculescu de a obține votul Parlamentului. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Antonescu a sugerat că desemnarea acestuia ar putea fi ori rezultatul unor negocieri politice de culise, ori, dimpotrivă, o încercare a președintelui Nicușor Dan de a testa raportul de forțe din Parlament.

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