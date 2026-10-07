Claudiu Manda, atac la PNL și USR înaintea formării noului Guvern: „La împărțirea funcțiilor și a puterii au demonstrat că se pricep”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, critică pozițiile PNL și USR în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern și susține că cele două partide stabilesc deja condiții pentru participarea la Executiv, înainte ca programul de guvernare să fie prezentat. Social-democratul spune că PSD așteaptă să vadă propunerile premierului desemnat Luca Niculescu pentru economie și relansarea investițiilor.
Formarea noului Guvern intră într-o nouă etapă după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. În timp ce partidele își stabilesc pozițiile pentru negocierile politice, Claudiu Manda lansează critici la adresa PNL și USR și susține că discuțiile despre funcții au început înaintea celor despre programul de guvernare.
Claudiu Manda: PNL și USR pun deja condiții pentru viitorul Guvern
Într-un mesaj public, secretarul general al PSD afirmă că PNL și USR au început să formuleze condiții privind participarea la viitorul Executiv.
Claudiu Manda susține că, în acest moment, programul de guvernare și măsurile economice propuse de premierul desemnat nu sunt încă prezentate, însă discuțiile politice se concentrează deja asupra formulei de guvernare și a partidelor care ar trebui să facă parte din aceasta.
„Premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască și, mai ales, dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție.
După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluție rațională pentru refacerea unei majorități stabile, România nu-și mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice și negocieri pentru funcții.
PNL și USR au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul Guvern. Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze.
La împărțirea funcțiilor și a puterii au demonstrat că se pricep. La construirea unei majorități au eșuat chiar și cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie.
Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și pentru a repara efectele ultimelor luni.
PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase.”, a transmis europarlamentarul - Claudiu Manda, pe pagina sa oficială de Facebook.