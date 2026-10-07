Claudiu Manda, atac la PNL și USR înaintea formării noului Guvern: „La împărțirea funcțiilor și a puterii au demonstrat că se pricep”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 13:29

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, critică pozițiile PNL și USR în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern și susține că cele două partide stabilesc deja condiții pentru participarea la Executiv, înainte ca programul de guvernare să fie prezentat. Social-democratul spune că PSD așteaptă să vadă propunerile premierului desemnat Luca Niculescu pentru economie și relansarea investițiilor.

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