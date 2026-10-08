Cine este Florin Burculescu? Cooperativa „Țara mea”, conexiuni bogate în politică

Unul dintre principalii oameni care s-a oferit să-l ajute pe Fănel Bogos cu problemele sale cu autoritățile agricole este Florin Burculescu, cel care a pus bazele cooperativei „Țara Mea”. Afacerea a început în 2015, când omul de afaceri s-a asociat cu familia baronului PSD - Paul Stănescu, pentru a strânge fermierii din județul Olt și a putea să pătrundă pe piața marilor magazine.
Cum a luat naștere cooperativa intereselor din Olt?
Președintele Cooperativei „Țara Mea” a fost pus la doar 23 de ani, Alexandru Stănescu jr., fiul lui Alexandru Stănescu, deputat de Olt la acea dată. Unchiul său, Paul Stănescu controla tot ce mișcă în județ din poziția de președinte al Consiliului Județean.
Afacerea lui Burculescu a pornit din satul Vișina, județul Olt, unde familia Stănescu a investit primii bani. Nașterea acestei cooperative vine în momentul în care Paul Stănescu ajunge la conducerea PSD, iar după alegerile din 2016 - programul de guvernare de atunci se baza pe dezvoltarea producției interne și a procesării industriei agricole.
Afacerea milionarului s-a mutat cu sediul în Vaslui și are peste 5 mii de membrii, dar a avut mai multe probleme în ultimii ani. A avut trei ani consecutivi de pierderi. Profitul scos de afacerea lui Burculescu în 2025 se ridică la 1,8 milioane de lei, după ce a avut o cifră de afaceri de 26,5 milioane de lei. Căderea cooperativei se vede în datele de la ministerul finanțelor, după 2020, cifra de afaceri s-a prăbușit, după ce a avut rulaje de peste 200 de milioane de lei.
Burculescu a creat doar lanțul logistic de distribuție pentru micii fermieri și a impus doar cerințe pentru cele 6 sectoare ale cooperativei, pasăre, legume, lactate, băcănie, carne de oaie și porc și pește. Burculescu a ajuns să fie executat silit de către o bancă, după ce nu a plătit un credit. El a pierdut în teren în județul Constanța.