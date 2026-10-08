Cine este Florin Burculescu? Cooperativa „Țara mea”, conexiuni bogate în politică

Publicat 8 oct. 2026, 22:58 Actualizat 8 oct. 2026, 23:05 Sursă Realitatea PLUS

Unul dintre principalii oameni care s-a oferit să-l ajute pe Fănel Bogos cu problemele sale cu autoritățile agricole este Florin Burculescu, cel care a pus bazele cooperativei „Țara Mea”. Afacerea a început în 2015, când omul de afaceri s-a asociat cu familia baronului PSD - Paul Stănescu, pentru a strânge fermierii din județul Olt și a putea să pătrundă pe piața marilor magazine.

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