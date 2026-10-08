George Simion, în dosarul șpăgarului din biroul lui Bolojan. Stenogramele, prezentate la Realitatea PLUS
Stenogramele din dosarul Fănel Bogos ajung la Realitatea PLUS
Realitatea PLUS a prezentat stenograme din dosarul Fănel Bogos, în care apar George Simion și Florin Burculescu. Anca Alexandrescu îi cere explicații lui Simion.
Printre persoanele care apar în aceste conversații se numără George Simion și Florin Burculescu, președintele Cooperativei Țara Mea. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a susținut că discuțiile prezentate necesită explicații din partea lui George Simion și a făcut referire la întâlniri și convorbiri care ar fi avut loc în aprilie 2025.
Stenogramele incendiare
BURCULESCU FLORIN: Când ajungeți vă prezint un mare român, patronul VANBET, cel mai mare producător de ouă și pui din Moldova.
GEORGE SIMION: Da, am auzit de el. Să mă aștepte.
BURCULESCU FLORIN: Vezi să mă susții că am de recuperat de la el 3 milioane. Parte din ei merg la campanie
BURCULESCU FLORIN: Fănică, am vorbit cu George, aici de față, ca să includem VANBET în Asociația Țara Mea, ca să ai protecție față de controale.
BOGOS FĂNEL: Eu trimit tot ce e nevoie. Nu dau șpagă. Dar să ajutăm.
GEORGE SIMION: Vezi că Florin poate să îți ofere protecție prin Ambasada Americii.
BOGOS FĂNEL: Eu vreau butonul… (râde)
BURCULESCU FLORIN: Un camion de ouă pe săptămână e de ajuns… (râde)
RADU TIMIȘ: Pe mine mă interesează să preiau brandul „Porcul Românesc”.
GEORGE SIMION: Pot să aduc finanțare din Mexic. L-a trimis Rechinul pe unul la mine.
BOGOS FĂNEL: Asta dacă nu mă arestează.
BURCULESCU FLORIN: Nu există chestia asta.
BOGOS FĂNEL: Trebuie dat afară Ponea.
GEORGE SIMION: Și Bociu, dar ăsta e agățat de servicii.
BOGOS FĂNEL: Deci eu, azi, am auzit că doamna Trăilă și Neacșu îl susțin în continuare.
GEORGE SIMION: O să vă rog să depuneți un memoriu la Comisia de abuzuri la Parlament. Ca să o urmăresc eu. Să dăm și o haină de legalitate… (râde)
BOGOS FĂNEL: Am înțeles, să trăiți! Oriunde e nevoie, suntem prezenți.
GEORGE SIMION: Și poate închideți legal și civilizat litigiul cu Burculescu.
BOGOS FĂNEL: Nu e niciun litigiu. Ăsta vrea bani din cer. Îl cunosc de 20 de ani…(râde)
Ulterior, Bogos Fănel l- a sunat din arest preventiv pe Burculescu ca să îi reproșeze că Simion l-a lucrat și că știa că o să fie arestat.
Burculescu i-a zis doar că Simion l-a îndrumat să depună memoriu la parlament.
Anca Alexandrescu îi cere explicații lui George Simion
Anca Alexandrescu a declarat că George Simion trebuie să ofere explicații cu privire la întâlnirile și discuțiile purtate în aprilie 2025 cu Fănel Bogos și alte persoane implicate în acest caz.
”Trebuie să avem niște răspunsuri de la George Simion. Cumva trebuie să dea niște explicații, pentru că întâlnirea aceasta a fost anul trecut, în aprilie 2025, în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Deci au fost mai multe întâlniri: 8 aprilie, 12-13 aprilie, mai multe discuții telefonice. Există și o interceptare cu Bogos, care l-a sunat pe unul dintre cei care au participat la discuție, pentru că la discuție au participat mai multe persoane: și un alt antreprenor, și alți doi oameni de afaceri, unul dintre ei fiind cel care i-a promis lui Bogos că-i rezolvă dosarul și a luat niște bănuți mulți de tot pentru chestia asta”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.
Potrivit realizatoarei, în dosar există mai multe discuții și întâlniri care ar fi avut loc în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025.
Ce susține Anca Alexandrescu despre o discuție a lui Fănel Bogos
Anca Alexandrescu a afirmat că într-una dintre convorbirile interceptate Fănel Bogos ar fi discutat despre întâlnirea cu George Simion.
”Da, așa este, cum spune George Simion”. I-a îndrumat să facă și un raport sau un memoriu către Comisia de abuzuri, care este deținută și la Senat, și la Camera Deputaților, de AUR, doamna Laura Gherasim cred că se află la conducerea ei, dar a folosit o expresie și asta o să arăt eu diseară. Era doar o formalitate să fie trimis, doar așa. Mă rog, promisiunile erau multe acolo, în acea discuție și nu erau legate doar de cazul domnului Bogos, ci și de anumite relaționări la Ministerul Agriculturii. Și aici va veni bomba care va atinge și un alt partid, pentru că personajul în casa căruia se desfășoară discuția respectivă este un fost membru al conducerii PSD”, a mai spus Anca Alexandrescu.
Realizatoarea a susținut că discuțiile nu s-ar fi referit exclusiv la situația lui Fănel Bogos, ci și la alte demersuri și relații despre care a afirmat că apar în stenograme.
Vanbet, controalele și demersurile la Parlament
În conversațiile prezentate de Realitatea PLUS sunt abordate mai multe subiecte care îl privesc pe omul de afaceri vasluian și compania sa, Vanbet.
Discuțiile vizează controale efectuate de autorități, relațiile cu alți oameni de afaceri și demersuri care ar fi urmat să fie făcute la Parlament.
În acest context, Anca Alexandrescu a pus accent pe referirile la Comisia de abuzuri și pe ceea ce a descris drept promisiuni făcute în cadrul discuțiilor.
Ea a susținut că în conversațiile interceptate apar mai multe persoane și că unele dintre acestea ar fi avut legături cu mediul politic și de afaceri.
În discuții apare și Florin Burculescu
Printre persoanele menționate în materialele prezentate joi de Realitatea PLUS se află și Florin Burculescu, președintele Cooperativei Țara Mea.
Numele său apare în contextul discuțiilor purtate de persoanele implicate în acest caz și al relațiilor dintre oameni de afaceri.
Anca Alexandrescu a afirmat că discuția la care face referire a avut loc în casa unui fost membru al conducerii PSD și că în cadrul acesteia au fost abordate și subiecte referitoare la Ministerul Agriculturii.
Afirmațiile despre George Simion
Anca Alexandrescu a legat prezentarea stenogramelor de necesitatea ca George Simion să explice public contextul întâlnirilor și al discuțiilor din aprilie 2025.
Ea a menționat datele de 8 aprilie și 12-13 aprilie, precum și mai multe convorbiri telefonice despre care susține că apar în materialul din dosar.
În același timp, afirmațiile prezentate de realizatoarea Realitatea PLUS reprezintă susțineri despre conținutul unor interceptări și despre semnificația acestora. Ele nu stabilesc, prin ele însele, vinovăția persoanelor menționate.
George Simion a respins acuzațiile privind o întâlnire cu Fănel Bogos și a susținut că nu a avut loc o asemenea întâlnire în aprilie 2025. În versiunea sa, el a recunoscut o întâlnire ulterioară, în octombrie 2025, cu Radu Timiș Junior, acasă la Florin Burculescu, dar a afirmat că Fănel Bogos nu a participat la aceasta.
Disputa privind conținutul stenogramelor și întâlnirile la care se referă continuă în spațiul public, după prezentarea fragmentelor de către Realitatea PLUS.
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