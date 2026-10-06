Anca Alexandrescu: PSD nu va accepta condițiile lui Ilie Bolojan. „Lucrurile se vor negocia la sânge”

Publicat 6 oct. 2026, 14:17 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că PSD nu va accepta să intre într-o formulă de guvernare în care Ilie Bolojan și USR să stabilească cine poate sau nu poate face parte din Executiv. Ea consideră că social-democrații vor încerca să negocieze o majoritate în jurul PSD și un guvern politic. În caz contrar, spune Alexandrescu, partidul ar putea ajunge să respingă Guvernul propus, iar discuția despre noi nominalizări de premier și chiar despre alegeri anticipate ar reveni în prim-plan.

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