Anca Alexandrescu: PSD nu va accepta condițiile lui Ilie Bolojan. „Lucrurile se vor negocia la sânge”
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că PSD nu va accepta să intre într-o formulă de guvernare în care Ilie Bolojan și USR să stabilească cine poate sau nu poate face parte din Executiv. Ea consideră că social-democrații vor încerca să negocieze o majoritate în jurul PSD și un guvern politic. În caz contrar, spune Alexandrescu, partidul ar putea ajunge să respingă Guvernul propus, iar discuția despre noi nominalizări de premier și chiar despre alegeri anticipate ar reveni în prim-plan.
În opinia sa, poziția PSD trebuie privită și prin prisma mesajului transmis de Sorin Grindeanu. Alexandrescu spune că liderul social-democrat a criticat din nou faptul că Nicușor Dan nu ar ține cont de matematica parlamentară și a amintit că PSD a fost primul partid la alegerile din 2024, urmat de AUR. Ea consideră că mesajul transmis de Grindeanu lasă deschisă varianta anticipatelor dacă social-democrații nu reușesc să construiască o majoritate în jurul partidului.
„PSD-ul nu vrea să pice într-o capcană”
„Nu cred că sunt fisuri. Cred că, după ce am văzut declarațiile venite de la PNL, de la Ilie Bolojan, PSD-ul nu vrea să pice într-o capcană. Nu i-au spus «nu» președintelui Nicușor Dan de la început, ci cred că este o chestiune de negociere. Nu poate PSD-ul să riște, după ce a dat jos Guvernul Bolojan. Și cei din PSD care își doresc să se întoarcă la guvernare sunt foarte mulți lideri din țară”, a spus Anca Alexandrescu.
Ea susține că în interiorul PSD există poziții diferite în privința revenirii la guvernare, însă consideră că partidul nu poate accepta condițiile venite din partea PNL. Alexandrescu a făcut referire la declarațiile liderilor liberali și la informațiile potrivit cărora PNL ar putea susține un nou Executiv doar dacă anumite persoane nu ar face parte din acesta. În opinia sa, tocmai aceste condiții vor deveni una dintre principalele teme ale negocierilor politice din perioada următoare.
„Ești în opoziție, dar tu pui condiții pentru guvern?”
„Dar cei de la PSD nu pot să accepte, de exemplu, condițiile celor de la PNL, adică ale lui Ilie Bolojan. Bolojan să fie în opoziție cu PNL-ul, dar să pună condiții cine să facă parte din guvern pentru un vot. Pentru că au spus pe surse și astăzi au ieșit mai mulți lideri PNL care au spus că ar vota un guvern în condițiile în care n-ar face parte cei din aripa Hubert Thuma din guvernul respectiv”, a afirmat Alexandrescu.
„Ești în opoziție, dar tu pui condiții pentru guvern? Deci aici cred că lucrurile se vor tranșa și nu cred că, în momentul de față, avem siguranța nici că va pica guvernul, nici că va trece. E o chestiune de negocieri. Probabil că Sorin Grindeanu va primi un mandat de la cei din organizații în sensul de a negocia o majoritate în jurul PSD-ului, adică un guvern politic”, a continuat ea.
Anca Alexandrescu: „Lucrurile se vor negocia la sânge”
Anca Alexandrescu consideră că votul PSD va depinde de rezultatul negocierilor și de formula finală a viitorului Executiv. Ea susține că social-democrații ar putea vota dacă se ajunge la o majoritate construită în jurul PSD și la un guvern politic. În schimb, dacă Ilie Bolojan și USR vor impune condiții, Alexandrescu crede că social-democrații nu vor susține o asemenea formulă și că situația politică va rămâne deschisă.
„Dacă se acceptă acest lucru, probabil că PSD-ul va vota. Dacă nu se acceptă acest lucru, PSD-ul nu va vota un asemenea guvern. Un guvern în care Bolojan și USR-ul să pună condiții. Părea cumva aseară că ne reîntoarcem la coaliția care a condus România dezastruos în ultimii ani, însă astăzi deja sunt mai sceptică, după declarațiile pe care le-am văzut și după informațiile pe care le-am adunat din piața politică. Lucrurile se vor negocia la sânge”, a declarat Alexandrescu.
Nicușor Dan ar putea avea în calcul și alte nominalizări
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a adus în discuție și declarația făcută de Kelemen Hunor după negocierile de la Cotroceni. Potrivit acesteia, liderul UDMR a spus că Nicușor Dan ar mai avea cel puțin două nominalizări la dispoziție, în afara celei făcute deja în cazul lui Luca Niculescu, înainte ca discuția despre alegeri anticipate să devină una concretă. În acest context, Alexandrescu consideră că nu există încă suficiente elemente pentru a spune cu certitudine dacă actualul Guvern va trece sau nu de Parlament.
„Și noi ar trebui să fim cu frâna trasă, pentru că nu putem să ne lansăm în certitudini, atât timp cât lucrurile sunt foarte clare: PSD-ul nu va accepta sub nicio formă ca Ilie Bolojan să pună condiții la acest guvern. Eu cred că în mintea lui Nicușor Dan sunt mai multe nominalizări. Nu cred că ia în calcul alegerile anticipate, mai ales că cei care au participat la negocieri au spus că le exclude”, a afirmat Anca Alexandrescu.
„Singura majoritate viabilă în acest moment este PSD plus AUR”
Anca Alexandrescu susține că, la un moment dat, președintele ar trebui să țină cont de raportul de forțe din Parlament și afirmă că, în opinia sa, singura majoritate viabilă în acest moment ar fi una formată din PSD și AUR. Dacă o asemenea formulă nu va fi posibilă, ea consideră că varianta revenirii la urne va rămâne deschisă. Alexandrescu spune însă că sunt foarte multe variabile și că este dificil de făcut acum un pronostic privind direcția în care se va merge.
„Nu știu care vor fi celelalte două nominalizări, dar cred că, la un moment dat, Nicușor Dan ar trebui să țină cont de matematica parlamentară, adică de faptul că singura majoritate viabilă în acest moment este PSD plus AUR. Nu există altă variantă. Dacă nu, înapoi la popor. Sunt foarte multe variabile. Este foarte greu să facem un pronostic în momentul de față. Va trebui să tragem concluziile treptat, în funcție de poziționările fiecărui partid și de evoluție”, a spus Alexandrescu.
Anticipatele din martie, un scenariu luat în calcul de partide
Realizatoarea Realitatea PLUS susține că unele partide ar putea ajunge să privească alegerile anticipate drept o variantă avantajoasă, dacă actualul blocaj politic continuă și dacă la Palatul Victoria rămâne un guvern interimar. Ea a vorbit despre existența unui calendar care ar duce spre alegeri anticipate în jurul datei de 1 martie și a afirmat că unele formațiuni ar putea considera un scrutin în 2027 mai convenabil decât alegerile la termen din 2028.
„Au început să-și facă socoteala partidele că, dacă vor împinge în acest sens, adică dacă rămâne un guvern interimar cu Bolojan la Palatul Victoria, s-ar putea să-i avantajeze și pe ei alegerile anticipate anul viitor. Pentru că, pe calendarul făcut, ar fi undeva la 1 martie alegerile anticipate. S-ar putea să-i avantajeze organizarea unor alegeri anticipate în martie decât în 2028, la termen”, a susținut Anca Alexandrescu.
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