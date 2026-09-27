Anca Alexandrescu, despre privatizarea companiilor de stat de către Guvernul Mureșan: „Este visul lor să le mărite”

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, propunerile privind viitorul TAROM și al companiilor de stat. Ea susține că privatizarea operatorului aerian ar face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a participațiilor statului. Programul de guvernare depus de premierul desemnat Siegfried Mureșan prevede, într-adevăr, o privatizare competitivă a TAROM și listarea la bursă a unor pachete de acțiuni din sectorul aeroportuar.
Anca Alexandrescu a susținut că planurile ar viza inclusiv sectorul aeroportuar și a criticat perspectiva vânzării de către Guvernul Mureșan a participațiilor statului la companii pe care le consideră strategice. „Este visul lor să privatizeze și să mărite toate companiile de stat, inclusiv cele profitabile”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.
De asemenea, jurnalista a criticat actualul cabinet Mureșan, dar și faptul că economia României este la pământ, invocând argumentul „că nu se mai produce absolut nimic în România”.
Anca Alexandrescu: „Este visul lor să pună mâna și pe TAROM”
Este o chestiune de notorietate că acesta este visul pro-europenilor, cu ghilimele de rigoare, să privatizeze și să mărite toate companiile de stat, inclusiv cele profitabile, pentru că știți foarte bine campania pe care a făcut-o Oana Gheorghiu, deși nu mai avea dreptul să facă acest lucru, pentru că era în guvern demis, modul prin care a vrut să scoată la vânzare acțiuni de la cele mai profitabile companii ale României, perlele României, cu acea procedură rapidă, cu un preț preferențial, la niște companii pe care le alegeau ei.
Este visul lor să pună mâna și pe Tarom. Eu am făcut emisiuni despre acest lucru și sunt convinsă că asta își doresc, să mărite și Taromul, să rămână România și fără companie de transport. Vor să pună mâna inclusiv pe compania de aeroporturi București. Este aceeași strategie pe care au avut-o și atunci când au fost la guvernare, și în timpul guvernului Cioloș, și în timpul guvernului Ludovic Orban, să prăduiască tot ce a mai rămas.
În timp ce în întreaga Europă și în întreaga lume toate statele își solidifică companiile de stat, ba chiar răscumpără acțiunile pe care le scoseseră la vânzare, tocmai în primul rând din energie, tocmai pentru a-și cimenta situația din punct de vedere al energiei, din punct de vedere al economiei, la noi se întâmplă exact pe dos. Din acest motiv, așa cum am arătat în repetate rânduri, această filieră germană a pus laba pe România și încearcă acum să-și pună un prim-ministru fidel, cu miniștri, ați văzut foarte clar.
Critici la adresa cabinetului Mureșan
Doamna Oana Gheorghiu la sănătate, păi probabil vor să acopere pe de-o parte miliardele de vaccinuri pe care le-au cumpărat cei de la USR și bineînțeles că vor să mai pună mâna, să privatizeze sănătatea, așa cum e un vis mai vechi de al lui Vlăduț Voiculescu, la cultură văd din nou pe cineva de la UDMR, doamna Turcan, după ce a nenorocit cultura, acum merge din nou la Ministerul Muncii.
„Este un guvern care are ca scop nenorocirea definitivă a României”
Este un guvern care are ca scop nenorocirea definitivă a României. Și da, acesta este visul lor, să vândă tot ce mai are de preț România. A fost o mare greșeală ceea ce s-a întâmplat în trecut și noi trebuie acum să întărim și să răscumpărăm acțiunile acolo unde se poate pentru a întări și pe zona energetică, dar și pe zona economiei.
„Nu se mai produce absolut nimic în România”
Uitați-vă că nu mai avem economie, nu se mai produce absolut nimic în România. Te duci la supermarket și cumperi roșii din Turcia, cartofi din Africa și așa mai departe. Au nenorocit agricultura, au nenorocit zona de zootehnie și de tot ce înseamnă animale.
Ați văzut, au fost ciobanii la București. Acuma ce le-a mai rămas? Să pună mâna și pe companii. Din fericire acest guvern nu va trece, dar România este în pericol, nu este niciun dubiu, pentru că iată aceste personaje care sunt, ale căror ițe sunt conduse din afara țării, de la Bruxelles, Paris și Berlin vor să rămână veșnic la putere, să nu treacă niciun guvern, pentru a rămâne interimar Ilie Bolojan și a face în continuare mișmașuri în spatele scenei.