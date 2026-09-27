Anca Alexandrescu, despre privatizarea companiilor de stat de către Guvernul Mureșan: „Este visul lor să le mărite”

Publicat 27 sept. 2026, 14:20 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, propunerile privind viitorul TAROM și al companiilor de stat. Ea susține că privatizarea operatorului aerian ar face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a participațiilor statului. Programul de guvernare depus de premierul desemnat Siegfried Mureșan prevede, într-adevăr, o privatizare competitivă a TAROM și listarea la bursă a unor pachete de acțiuni din sectorul aeroportuar.

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