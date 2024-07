La început, Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu au fost doar prieteni, însă dragostea pentru teatru i-a unit.

„Am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă”, mărturisea Andrei Ionescu.

Împreună au un un fiu, medic, stabilit în SUA.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește. La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”, a declarat Andrei Ionescu, pentru playtech.ro.

„Soțul meu a fost tot timpul sprijinul și dragostea mea. Pentru mine, soțul meu a fost "păpușa pământului", a fost cea mai importantă creatură care a existat vreodată în viața mea. Asta e tot ce-i pot să-i spun”, spunea Ileana Stana Ionescu, într-un interviu.