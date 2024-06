În ultimii 20 de ani, o parte semnificativă din vrăbiuțele din Europa a dispărut. De exemplu, în Paris, numărul lor a scăzut cu aproape un sfert, în 15 ani.

Fenomenul se observă inclusiv în România, unde numărul lor a scăzut semnificativ.

Acesta e un fenomen global care a îngrijorat experții.

Numărul în scădere a fost observat și în alte mari capitale, precum Londra, Hamburg și Amsterdam, printre altele.

Experții sunt îngrijorați de această dispariție treptată a vrăbiuțelor. Cântecul lor se aude din ce în ce mai rar. Și fenomenul nu are loc doar la oraș, ci și în mediul rural.

În trecut, vrăbiuțele erau cea mai comună specie de păsări din numeroase capitale. Dar în ziua de azi, coloniile lor aproape au dispărut în anumite orașe, precum Paris.

„Cele mai multe colonii despre care știm se apropie de ceea ce noi numim pragul colapsului,” a declarat Philippe Maintigneux, voluntar în cadrul League for the Protection of Birds (LPO), ce a explicat de ce dispar vrăbiuțele din Europa.

„Putem numără coloniile care au supraviețuit pe degetele de la o singură mână,” a declarat el despre vrăbiuțele din Paris.

Există mai multe teorii despre ce cauzează acest fenomen. Din păcate nu doar vrăbiuțele sunt afectate, ci numeroase alte specii de păsări. Experții au vorbit despre mai mulți factori care au contribuit la acest fenomen îngrijorător.

„E un semn că ceva din mediu omoară viețuitoarele,” a declarat Frederic Jiguet, ornitolog în cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală din Paris.

„Aceste păsări sunt capabile să facă față la 1-2 factori de stres în același timp,” a declarat Frederic Angelier, ornitolog. „Dar când multiplici acești factori și interacționează unul cu altul, atunci depășește capacitatea păsărilor de a se adapta.”