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Cazare mai ieftină la malul Mării Negre, până pe 19 iunie. A început programul „Litoralul pentru Toţi”. Tarife în staţiunile româneşti

Cazare mai ieftină la malul Mării Negre, până pe 19 iunie. A început programul „Litoralul pentru Toţi”. Tarife în staţiunile româneşti

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 mai 2015, 19:30
SursăAlba 24

Din 4 mai, cazarea este mai ieftină pe Litoral. Până în 19 iunie, peste 10.000 de turiști pot beneficia de ediția de primăvară a programului „Litoralul pentru Toți”. Lansarea acestei ediții beneficiază de aceleași tarife maximale din ediția septembrie — octombrie 2014. Pentru zona Mamaia — Constanța — Eforie, tarifele maximale pentru un sejur (6 nopți/persoană) [...] Citește mai departe...

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