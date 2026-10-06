Zilele de concediu nefolosite nu se pierd automat după 18 luni. Ce trebuie să știe angajații

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 15:21

Mulți salariați ajung la finalul anului cu zile de concediu de odihnă rămase neefectuate, fără să știe exact cât timp le mai pot folosi și ce se întâmplă după expirarea termenului legal. Codul muncii stabilește un interval în care zilele de concediu nefolosite pot fi efectuate ulterior, însă o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce o precizare importantă pentru angajați.

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