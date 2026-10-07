Sărbătoarea zilei, 7 octombrie: Doi mari Sfinți, cinstiți de Biserică. Cruce neagră în calendar

Pe 7 octombrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Serghie și Vah, doi ostași romani care au mărturisit credința creștină și au fost supuși unor chinuri cumplite pentru refuzul de a renunța la Hristos. Ziua este una importantă în calendarul ortodox și este dedicată curajului, credinței și statorniciei în fața încercărilor. Este cruce neagră în calendar.
Cine au fost Sfinții Mucenici Serghie și Vah
Sfinții Serghie și Vah au trăit în timpul împăratului roman Maximian, în perioada în care creștinii erau persecutați pentru credința lor. Potrivit tradiției bisericești, cei doi erau militari de rang înalt și se bucurau de respectul împăratului.
Credința lor creștină a fost însă descoperită, iar pentru că au refuzat să se lepede de Hristos, au fost pedepsiți. Serghie și Vah au rămas statornici în credință, în ciuda presiunilor și a suferințelor la care au fost supuși.
Sfântul Vah a murit în urma chinurilor, iar Sfântul Serghie a fost dus în cetatea Resafa, unde a fost martirizat. Locul a devenit ulterior un important centru de pelerinaj creștin, cunoscut sub numele de Sergiopolis.
Ce semnificație are sărbătoarea zilei de 7 octombrie
Pomenirea Sfinților Serghie și Vah reprezintă, în tradiția ortodoxă, un îndemn la păstrarea credinței și la asumarea valorilor creștine chiar și în momente dificile.
Viața celor doi sfinți este prezentată ca un exemplu de curaj și fidelitate față de credință. De aceea, ziua de 7 octombrie este pentru credincioși un prilej de rugăciune și de aducere aminte a celor care și-au dat viața pentru mărturisirea lui Hristos.
Tradiții și obiceiuri în această zi
În ziua sărbătorii, credincioșii pot participa la Sfânta Liturghie și se pot ruga pentru sănătate, pace și ajutor în perioadele dificile ale vieții.
Ca în cazul altor sărbători religioase, accentul este pus în primul rând pe rugăciune, participarea la slujbele Bisericii și respectarea semnificației spirituale a zilei.
Este important de reținut că numeroasele tradiții populare asociate anumitor zile din calendar nu au întotdeauna o bază în învățătura Bisericii. Pentru credincioși, esența sărbătorii rămâne pomenirea sfinților și urmarea exemplului lor de credință.
sursa: calendar-ortodox.ro