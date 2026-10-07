Sărbătoarea zilei, 7 octombrie: Doi mari Sfinți, cinstiți de Biserică. Cruce neagră în calendar

Publicat 7 oct. 2026, 07:21 Actualizat 7 oct. 2026, 07:29

Pe 7 octombrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Serghie și Vah, doi ostași romani care au mărturisit credința creștină și au fost supuși unor chinuri cumplite pentru refuzul de a renunța la Hristos. Ziua este una importantă în calendarul ortodox și este dedicată curajului, credinței și statorniciei în fața încercărilor. Este cruce neagră în calendar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sarbatoarea zilei