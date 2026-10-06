Casă din containere la cheie: ce intră în preț și ce alegi separat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 15:01

„La cheie" este una dintre cele mai folosite formule atunci când se discută despre o locuință rapidă, dar fiecare o înțelege puțin altfel. La o casă din containere, linia dintre ce primești gata făcut și ce decizi tu este foarte clară — important este să știi pe unde trece înainte de a compara oferte.

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