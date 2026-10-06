Casă din containere la cheie: ce intră în preț și ce alegi separat
Casă din containere la cheie
„La cheie" este una dintre cele mai folosite formule atunci când se discută despre o locuință rapidă, dar fiecare o înțelege puțin altfel. La o casă din containere, linia dintre ce primești gata făcut și ce decizi tu este foarte clară — important este să știi pe unde trece înainte de a compara oferte.
Ce intră în configurația standard
La Case din containere FDC, fiecare locuință este proiectată și produsă de la zero în fabrică, apoi ajunge la tine finisată și gata de folosit. Prețul afișat pentru un model standard acoperă tot ce ține de construcția propriu-zisă:
● structură din tablă zincată de 2–8 mm, în funcție de model, profilată la rece, cu utilizare exclusivă în construcția de containere, grunduită și vopsită electrostatic pentru o rezistență sporită la coroziune;
● pereți din panouri sandwich cu spumă PIR de 40 mm, cu vată minerală de 100 mm în tavan și în pardoseală;
● tâmplărie PVC;
● podea pe grinzi metalice, cu placă Tego de 21 mm, rezistentă la greutate și la sarcini punctuale, astfel încât parchetul rămâne drept în timp;
● tavan finisat cu PAL melaminat Premium Egger de 18 mm, cu un alb uniform și o suprafață ușor de întreținut, și pardoseală cu parchet sau covor PVC, în mai multe nuanțe;
● baie complet utilată și gata de folosire din prima zi.
Aceleași elemente se regăsesc la toate categoriile, de la modelele monobloc până la gama de case modulare la cheie, formată din mai multe containere unite între ele. Ce diferă de la un model la altul este suprafața și compartimentarea, nu calitatea construcției.
Ce alegi separat, din faza de ofertare
Configurația standard poate fi completată cu opțiuni de personalizare, care trebuie stabilite înainte de intrarea casei în producție, nu după montaj. Pereții sunt panouri sandwich cu spumă PIR și nu se decupează ulterior, tocmai pentru a păstra etanșeitatea și performanța termică a casei.
Printre opțiunile disponibile se numără izolația premium, cu pereți din panouri sandwich cu spumă PIR de 60, 80 sau 100 mm și vată minerală în strat dublu în tavan și în pardoseală, precum și tâmplăria PVC cu profil de șase camere și geam tripan, care asigură un plus de confort termic și fonic. La exterior, casa poate fi placată cu lambriu termotratat în mai multe nuanțe, cu panouri sandwich cu imitație de lemn sau cu riflaje din lemn, iar la interior există finisaj lis, placare cu PAL melaminat în diverse culori RAL sau riflaje din lemn.
Tot în ofertă se stabilesc încălzirea electrică montată din producție (convectoare, aer condiționat cu funcție dublă sau încălzire în pardoseală), containerul terasă în continuarea casei și pregătirile pe structură. Aceste pregătiri includ suporți pentru un acoperiș, pentru panouri fotovoltaice, pentru o pergolă sau pentru mobilier suspendat, plus racorduri suplimentare. Montajul acestor elemente revine clientului, după instalarea casei; aerul condiționat și convectoarele le montăm noi.
Ce nu este inclus în prețul afișat
Prețurile se raportează mereu la un model concret, așa că orice comparație de containere de locuit pret are sens doar alături de suprafață și compartimentare. În gama modulară, de exemplu, punctul de intrare este modelul C02 — 28,8 mp, o cameră și baie — de la 11.900 euro + TVA, în varianta standard.
Peste această sumă se adaugă transportul și montajul, care se oferă împreună, ca un singur serviciu, iar costul depinde de distanța de la fabrică până la locația ta. Separat rămâne și pregătirea terenului, de care se ocupă clientul: nivelarea și montarea dalelor sau a pilonilor de beton, la 10–15 cm de sol, pentru o ventilație corespunzătoare. Conectarea la utilități se poate realiza chiar la montaj, dacă instalațiile exterioare sunt deja pregătite la locație; branșamentele până la casă și avizele revin clientului.
Ultima categorie ține de amenajare: casele nu se livrează mobilate, iar zona de bucătărie devine bucătărie propriu-zisă abia după ce o mobilezi și o utilezi tu. Dacă vrei trasee electrice și sanitare sau suporți pentru mobilier suspendat în această zonă, se comunică tot din faza de ofertare.
Cât aștepți până te muți
Producția durează 6–8 săptămâni, livrarea depinde de distanță, iar montajul efectiv se încadrează în 1–2 zile: câteva ore la modelele monobloc și până la două zile la casele cu etaj. În aproximativ 2 luni de la comandă te poți muta. Garanția este de 24 de luni pentru clienții persoane fizice și de 12 luni pentru clienții persoane juridice.
Ce înseamnă, concret, o casă la cheie
O casă la cheie nu înseamnă că nu mai ai nicio decizie de luat, ci că le iei pe toate la început, într-o singură discuție, și știi exact ce primești pentru suma din ofertă. Cel mai util pas, înainte de orice comparație de prețuri, este o ofertă personalizată pentru modelul și locația ta — acolo se văd, într-un singur loc, atât configurația standard, cât și opțiunile alese separat.
Prețurile prezentate în acest articol reflectă valorile în vigoare la data de 5 octombrie 2026 și pot suferi modificări până la momentul lecturii. Te rugăm să confirmi prețurile actualizate direct cu echipa Case din containere FDC înainte de a lua o decizie.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News