"Riscul de avalansa este foarte mare in toata zona montana a Meridionalilor: Fagaras, Piatra Craiului, Bucegi, Parang s.a.m.d. Astfel ca, mai sus de etajul forestier, accesul este unul foarte riscant. Stratul de zapada la noi la Cota 2000 Transfagarasan depaseste 1,5 metri", a spus Ion Săndulescu, șeful Salvamont Argeș.

"Am avut temperaturi foarte joase, in timpul noptii -20 de grade, iar de ieri a venit o incalzire brusca. Ninge in continuare si lucrul asta nu va face decat sa dinamizeze stratul de zapada si sa se produca avalanse spontane. E clar ca toate traseele turistice sunt inchise in acest moment si asa vor ramane la noi pana in primavara", a mai spus Ion Săndulescu.