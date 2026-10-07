Ironia vieții: a terminat Medicina, dar a ales să lucreze în construcții. Cum a ales tânăra acest drum

A absolvit Facultatea de Medicină, însă a decis să amâne pentru o perioadă cariera medicală și să plece în Australia. Nerea, o tânără din Spania, și-a dorit să călătorească, să descopere o altă cultură și să economisească bani înainte de a reveni în țara natală pentru examenul de rezidențiat. Ajunsă în Australia, a trecut de la HoReCa la construcții, unde spune că se confruntă inclusiv cu prejudecăți legate de faptul că este femeie.
Planul tinerei este ca experiența din Australia să fie una temporară. După perioada petrecută în străinătate, Nerea intenționează să se întoarcă în Spania, să se pregătească pentru examenul de rezidențiat și să își continue parcursul profesional în medicină.
Până atunci, însă, a încercat mai multe tipuri de locuri de muncă, conform spuselor sale în mediul online.
De la Medicină la munca în construcții
După absolvirea Facultății de Medicină, Nerea a ales să plece în Australia. În loc să înceapă imediat pregătirea pentru rezidențiat, tânăra a vrut să profite de perioada de tranziție pentru a călători și a strânge bani.
În Australia a lucrat inițial în domeniul ospitalității, iar ulterior a ajuns să lucreze în construcții. Alegerea nu a fost lipsită de dificultăți, mai ales pentru că femeile sunt încă mai puțin prezente în anumite meserii din acest sector.
Nerea a povestit experiența sa în videoclipurile publicate pe YouTube și a explicat că s-a lovit de situații în care sexul său a devenit un obstacol în procesul de angajare.
„Când află că sunt femeie, conversația se oprește”
Tânăra spune că uneori nu a avut ocazia să demonstreze ce poate face, deoarece unele discuții pentru un loc de muncă s-au încheiat imediat după ce angajatorii au aflat că este femeie.
„Când află că sunt femeie, conversația se oprește și nu mai reușesc să obțin acel loc de muncă”, a povestit Nerea, potrivit El Español.
Ea susține că prejudecățile apar înainte ca o persoană să aibă posibilitatea de a demonstra dacă este potrivită pentru respectiva activitate.
Nerea: „Faptul că sunt femeie nu mă face mai lentă”
Experiența de pe șantier a determinat-o pe tânără să vorbească și despre modul în care vede prejudecățile legate de femeile care aleg să lucreze în construcții.
Nerea consideră că eventualele greșeli sau un ritm mai lent de lucru nu trebuie puse automat pe seama faptului că este femeie.
„Dacă sunt lentă sau fac greșeli, nu este din cauza faptului că sunt femeie, ci pentru că sunt începătoare”, a explicat aceasta.
Tânăra susține că îndemânarea se dobândește prin practică și experiență, indiferent dacă meseria este practicată de un bărbat sau de o femeie. Pentru Nerea, dorința de a învăța și disponibilitatea de a acumula experiență sunt mai importante decât prejudecățile legate de gen.
Câți bani poate câștiga în construcții
Unul dintre motivele pentru care Nerea a ales să încerce și domeniul construcțiilor a fost reprezentat de veniturile pe care le putea obține.
Potrivit propriilor declarații, tânăra a ajuns să câștige aproximativ 32 de euro brut pe oră în perioada în care a lucrat în acest domeniu în Australia.
Ea a precizat că muncitorii specializați pot ajunge, în anumite situații, la venituri de aproximativ 50 de euro pe oră.
Pentru Nerea, activitatea de pe șantier reprezintă însă mai mult decât o modalitate de a câștiga bani. Experiența îi oferă ocazia să încerce un domeniu complet diferit de cel pentru care s-a pregătit în facultate.
Acum lucrează în agricultură
În prezent, Nerea lucrează în agricultură, continuându-și perioada de experiențe profesionale din Australia.
Chiar dacă a schimbat mai multe domenii de activitate după absolvirea Facultății de Medicină, tânăra nu a renunțat la planul de a deveni medic.
Australia reprezintă, în cazul său, o etapă înainte de revenirea în Spania. Nerea intenționează să se întoarcă acasă, să înceapă pregătirea pentru examenul de rezidențiat și, ulterior, să își construiască o carieră în domeniul medical.
Povestea sa arată traseul neobișnuit ales de o absolventă de Medicină care, înainte de a intra în profesia pentru care s-a pregătit, a decis să descopere viața dintr-o altă țară și să lucreze în domenii foarte diferite, inclusiv în construcții.