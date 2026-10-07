Ironia vieții: a terminat Medicina, dar a ales să lucreze în construcții. Cum a ales tânăra acest drum

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 13:08

A absolvit Facultatea de Medicină, însă a decis să amâne pentru o perioadă cariera medicală și să plece în Australia. Nerea, o tânără din Spania, și-a dorit să călătorească, să descopere o altă cultură și să economisească bani înainte de a reveni în țara natală pentru examenul de rezidențiat. Ajunsă în Australia, a trecut de la HoReCa la construcții, unde spune că se confruntă inclusiv cu prejudecăți legate de faptul că este femeie.

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