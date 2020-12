Ce facem daca primim acte de executare silita? Cum solicitam anularea executarii silite?

Desi subiectul este unul extrem de cuprinzator si cumva intercaleaza subiectul executarii silite “civile” si subiectul executarii silite “fiscale”, am ales sa discutam despre amandoua in ideea in care scopul este acelasi – creditorul vrea sa isi recupereze o suma de bani si nu conteaza daca se numeste stat sau particular.

Preambul pentru cei care sunt in execuare silita:

In situatia in care primiti acte prin care va este adus la cunostinta faptul ca s-a demarat o executare silita impotriva dumneavoastra cel mai important lucru de stiut este ca termenul pentru a formula o contestatie la executarea silita este de 15 zile din momentul in care se primesc actele de executare.

Desi termenul de 15 zile este deja reglementat de o buna perioada in codul de procedura civila, asta nu ne-a impiedicat sa redactam si sa sesizam Curtea Constitutionala cu o exceptie in atare sens, noua cel putin paranduni-se ca este un termen neconstitutional.

De asemenea, incepand cu anul 2020 chiar luna feburarie, CJUE a pronuntat o decizie extreme de interesanta, prin care a stabilit ca se poate formula o contestatie la executarea silita chiar si peste termenul de 15 zile, daca este pus in executare silita un contract cu banca si daca debitorul contesta clauzele posibil abuzive ale contractului.

La ce trebuie sa fie atenti debitorii?

Un lucru principal atunci cand sunteti executat silit este sa verificati modul in care s-a incuviintat executarea silita impotriva dumneavoastra, si anume daca s-a incuviintat o executare asupra veniturilor salariale sau daca incuviintarea s-a facut sub toate formele, situatie in care vorbim de o executare imobiliara.

Daca in incheierea de incuviintare nu este specificat modul concret de executare, atunci intreaga executare este lovita de nulitate absoluta.

Daca sunt executat silit pe casa, ce fac?

In primul rand, trebuie sa cautam sa gasim o varianta de pentru incetarea executarii silite.

In oricare dintre cazuri sau daca apar alte elemente ce pot fi considerate ilegale pe parcursul executarii silite, trebuie depusa contestatie la executare in termenul legal, insa in cazul unei executari imobiliare trebuie formulata si o cerere de suspendare provizorie pana la solutionarea contestatiei la executare pentru a nu fi scos imobilul dvs la vanzare.

Instanta se va pronunta asupra cererii de suspendare provizorie in urma achitarii de catre dumneavoastra a unei cautiuni.

Ce arme am impotriva executarii silite?

Nu de putine ori, executarea silita impotriva dumneavoastra este demarata dupa foarte multi ani de la ultima plata efectuata de catre dumneavoastra, situatie in care datoria ce se imputa este prescrisa. Asta inseamna ca incetarea executarii silite ar trebui sa intervina.

Trebuie sa verificati daca au trecut mai mult de 3 ani de la ultima plata efectuata pana la momentul in care primiti actele de executare, daca aceasta perioada este implinita sau depasita atunci datoria este prescrisa, insa trebuie sa actionati in acest sens deoarece prescriptia nu opereaza de drept si daca este depasit termenul legal prescriptia nu se mai poate invoca.

Exista si situatii in care se face exceptie de la regula insa aceste situatii trebuie dovedite foarte bine in instanta. Castigati procesul si castigati si intoarcerea executarii silite.

Este vorba despre situatia in care debitorul, din motive intemeiate, nu a putut sa ia la cunostinta de primirea acestor documente, situatie in care acesta poate depune contestatia la executare in termen de 15 zile de la momentul in care ia la cunostinta de aceste documente, solicitand instantei de judecata repunerea in termenul legal de a formula o contestatie la executare.

Ce as putea sa invoc daca am pierdut termenul de contestatie la executare?

Ca exemplu de situatii in care se poate solicita repunerea in termenul legal, avem urmatoarele:

Situatia in care debitorul nu se afla in tara la momentul primirii documentelor, situatia in care se poate face dovada cu bilete de avion, contractul de munca din strainate sau orice alte documente care pot atesta faptul ca nu va aflati in tara la momentul comunicarii actelor de executare

Situatia in care va aflati internat intr-o institutie medicala, situatie in care se poate face dovada cu actele emise de catre acea unitate ca si exemplu biletul de externare

situatia in care executorul, cu rea credinta, trimite documentele la o adresa de domiciliu la care dvs nu mai locuiti.

Aici intalnim doua situatii distincte si anume:

situatia in care dvs ati comunicat noua adresa de domiciliu creditorului iar executorul cu rea vointa face comunicarea actelor la adresa veche avand in mod clar intentia de se depasi termenul legal de formulare a unei contestatii la executare situatia in care nu s-a facut comunicarea schimbarii domiciliului catre creditor, insa si in aceasta situatie trebuie sa stiti ca puteti formula o repunere in termen deoarece executorul are un rol activ, asta insemnand si faptul ca acesta trebuie sa emita adrese de cautare la institutiile statului pentru a-i fi comunicata noua adresa de domiciliu a debitorului in cazul in care aceasta s-a modificat de la momentul contractarii pana la momentul intocmirii actelor de executare.

De asemenea, in cadrul executarii silite puteti primi si somatii mobiliare, in aceasta situatie executorul infiintand sechestru asupra bunurilor mobile, si anume autoturismul dumneavoastra.

In aceasta situatie, nu inseamna ca veti fi oprit pe strada sau ca se va retine masina de catre organale de politie ce efectueaza un control de rutina, insa cea mai buna cale sa va aparati impotriva unui astfel de demers, care de cele mai multe ori este unul abuziv, mai ales in situatiile cand avem ca si creditor o firma de recuperare creante, este efectuarea unei contestatii la acea adresa de infiintare emisa de catre executor. Dupa ce veti castiga dosarul, veti putea cere intoarcerea executarii silite.

Exista anumite situatii in care debitorii nu au luat la cunostinta de executarea silita inceputa impotriva lor desi aceasta este inceputa de foarte multi ani, situatie in care trebuie in mod clar sa verificati daca nu cumva va aflati intr-o situatie in care puteti invoca perimarea dosarului executional, insa acest lucru se poate face doar dupa o verificare amanuntita a intregului dosar de executare.

Important in cele din urma este sa respectati termenele de contestatie la executare si sa urmati procedura de contestatie la executare aferenta anului 2020 si cu trimitere spre 2021.

Dupa ce ati castigat procesul de anulare a executarii silite, solicitati si intoarcerea executarii silite.

Av. Drd. Cuculis Adrian