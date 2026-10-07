Zelenski, mesaj dur după atacul Rusiei: „De ziua lui Putin, armata rusă i-a făcut cadou moartea”. Cel puțin 11 oameni au fost uciși

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 13:31

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj dur după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Președintele ucrainean spune că cel puțin 11 oameni au fost uciși, mai multe blocuri au fost lovite, iar printre zecile de răniți se află și copii.

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