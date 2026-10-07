Zelenski, mesaj dur după atacul Rusiei: „De ziua lui Putin, armata rusă i-a făcut cadou moartea”. Cel puțin 11 oameni au fost uciși

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj dur după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Președintele ucrainean spune că cel puțin 11 oameni au fost uciși, mai multe blocuri au fost lovite, iar printre zecile de răniți se află și copii.
Zelenski a pus accent pe momentul ales pentru atac și a spus că armata rusă i-a făcut lui Putin un „cadou” de ziua lui prin distrugerea unui bloc de locuințe din Prîlukî, regiunea Cernihiv. Clădirea avea cinci etaje, iar în urma loviturii cel puțin cinci persoane au murit și alte 26 au fost rănite, cinci dintre ele fiind copii.
„Astăzi, de ziua de naștere a lui Putin, armata rusă i-a «făcut cadou» distrugerea unei clădiri rezidențiale din Prîlukî. Era un bloc obișnuit cu cinci etaje. Din păcate, până în acest moment se ştie că cinci persoane au murit, iar 26 au fost rănite, printre care şi cinci copii”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.
Zelenski: Oameni ar putea fi încă sub dărâmături
Președintele Ucrainei a avertizat că bilanțul de la Prîlukî s-ar putea modifica, pentru că există posibilitatea ca alte persoane să fie încă prinse sub dărâmăturile blocului. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare, în timp ce amploarea pagubelor provocate de atac este încă evaluată.
„Salvatorii lucrează neîntrerupt la fața locului, făcând tot posibilul pentru a găsi fiecare persoană”, a transmis Zelenski. Președintele ucrainean nu a oferit imediat informații despre tipul de rachetă care a lovit clădirea și nici despre starea celor 26 de persoane rănite.
Zelenski anunță cel puțin 11 morți în întreaga Ucraină
Atacul de la Prîlukî a fost doar o parte din atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, care a vizat Kievul și alte 12 regiuni. Potrivit bilanțului prezentat de Volodimir Zelenski, cel puțin 11 persoane au fost ucise în timpul loviturilor de miercuri.
Președintele ucrainean a anunțat că cinci blocuri de locuințe au fost avariate la Dnipro, iar alte patru clădiri înalte au fost lovite la Kremenciuk. Două persoane au murit și opt au fost rănite în cele două orașe, în timp ce la Zaporojie o dronă rusească a avariat un bloc de locuințe.
La Kiev, atacurile rusești au ucis două persoane, iar alte două persoane au murit la Oleksandria, în regiunea Kirovohrad. Împreună cu cei cinci morți din Prîlukî, datele prezentate de Zelenski indică un bilanț de cel puțin 11 victime la nivelul întregii țări.
„Rușii au vrut să lovească dureros și demonstrativ”
Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a folosit 70 de rachete în atacul de miercuri, alături de drone de tip Shahed, și a descris loviturile drept unele dintre cele mai dure. Printre armele folosite s-ar fi aflat un număr important de rachete balistice, iar apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze doar o parte dintre ținte.
Una dintre principalele ținte ale atacului a fost, potrivit lui Zelenski, infrastructura energetică a Ucrainei. Președintele a susținut că Moscova a urmărit să provoace pagube puternice și vizibile, într-un atac pe care l-a descris printr-o formulare directă: „Rușii au vrut să lovească dureros și demonstrativ”.
Atacul a venit la doar câteva ore după ce Zelenski avertizase că Rusia pregătește lovituri de amploare. Mai multe explozii au zguduit Kievul miercuri dimineață, iar pagube au fost raportate în districtele Obolonskyi, Podilskyi, Darnytskyi și Shevchenkivskyi.
Zelenski cere din nou rachete pentru sistemele Patriot
După atac, Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei și a spus că țara are nevoie urgentă de rachete pentru sistemele Patriot. Președintele ucrainean susține că aceste sisteme sunt esențiale în special pentru apărarea împotriva rachetelor balistice folosite de Rusia.
„Pachetele de apărare antiaeriană sunt acum o necesitate vitală pentru noi. De aceea, căutăm în fiecare zi rachete pentru sistemele Patriot, care pot și trebuie să protejeze cu adevărat viețile oamenilor aici, pe cerul Ucrainei”, a afirmat Zelenski.