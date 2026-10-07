Trump vrea să impună o taxă de 70.000 de dolari pentru studenții străini care vor să lucreze. Cine ar urma să o plătească

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 23:18

Universitățile și colegiile din Statele Unite ar putea fi obligate să plătească o taxă de 70.000 de dolari pentru fiecare student internațional care solicită accesul la programul de pregătire practică OPT, care permite munca în domeniul de studiu. Propunerea, anunțată miercuri de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), prevede și o taxă de 30.000 de dolari pentru fiecare reînnoire.

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