Trump vrea să impună o taxă de 70.000 de dolari pentru studenții străini care vor să lucreze. Cine ar urma să o plătească

Universitățile și colegiile din Statele Unite ar putea fi obligate să plătească o taxă de 70.000 de dolari pentru fiecare student internațional care solicită accesul la programul de pregătire practică OPT, care permite munca în domeniul de studiu. Propunerea, anunțată miercuri de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), prevede și o taxă de 30.000 de dolari pentru fiecare reînnoire.
Costurile ar reveni instituțiilor de învățământ, nu direct studenților, conform propunerii de regulament. Măsura nu este încă în vigoare: publicul are la dispoziție 60 de zile pentru a transmite observații, înainte ca DHS să poată finaliza regulamentul și să îl pună în aplicare.
Taxă de 70.000 de dolari pentru accesul la programul OPT
Programul Optional Practical Training (OPT) le permite studenților internaționali să lucreze în domeniul corespunzător specializării lor, în timpul studiilor sau după absolvire.
În general, aceștia pot beneficia de un an de muncă după terminarea studiilor. Absolvenții din domeniile STEM — știință, tehnologie, inginerie și matematică — pot obține o prelungire de încă doi ani.
Potrivit propunerii, universitățile și colegiile ar trebui să achite 70.000 de dolari pentru prima cerere a fiecărui student de participare la OPT și 30.000 de dolari pentru fiecare reînnoire.
DHS a prezentat taxa drept o măsură împotriva fraudelor și abuzurilor asociate programului, descris de instituție drept o „cale de acces pentru forță de muncă străină ieftină”.
Universitățile și companiile de tehnologie ar putea fi afectate
Propunerea vizează un program important atât pentru universitățile americane, cât și pentru angajatorii care recrutează absolvenți internaționali.
Instituțiile de învățământ atrag numeroși studenți din străinătate, ale căror taxe de școlarizare reprezintă o sursă importantă de venituri. În același timp, companiile de tehnologie și angajatorii din alte sectoare îi recrutează pentru posturi specializate.
Fanta Aw, directorul general al NAFSA, organizație care reprezintă sectorul educației internaționale, a declarat că OPT le oferă studenților experiență practică și contribuie la acoperirea deficitului de personal din domeniile STEM.
„Îndepărtarea talentelor, perspectivelor și aspirațiilor studenților internaționali nu va face decât să afecteze negativ inovația americană, creșterea economică, dezvoltarea forței de muncă și poziția de lider a SUA la nivel global”, a afirmat Aw într-o declarație scrisă.
Propunerea ar putea fi contestată în instanță
Pe lângă perioada de consultare publică, o eventuală contestare în instanță ar putea întârzia aplicarea regulamentului. Organizațiile din învățământul superior și asociațiile de afaceri s-ar putea opune măsurii pe cale judiciară.
Doug Rand, fost consilier principal în cadrul Serviciului pentru Cetățenie și Imigrație al SUA (USCIS) în timpul administrației Biden, consideră că impunerea unor taxe atât de ridicate nu reprezintă o soluție.
„Atunci când oferim educație studenților internaționali în universitățile noastre, iar aceștia vor să lucreze și să-și pună talentul în valoare aici după absolvire, ar trebui, desigur, să-i primim cu brațele deschise — nu să folosim o taxă exorbitantă ca pretext pentru a-i determina să plece”, a declarat Rand într-un e-mail.
Noua propunere se înscrie în eforturile administrației Trump de a înăspri politica de imigrație și de a modifica regulile care îi vizează pe studenții internaționali.
Scade numărul studenților internaționali care vin în SUA
Reprezentanții universităților avertizează că noile costuri ar putea reduce suplimentar atractivitatea Statelor Unite ca destinație de studiu.
Sarah Spreitzer, vicepreședintă în cadrul American Council on Education, a declarat că, toamna trecută, numărul studenților care au intrat pentru prima dată în SUA a scăzut cu 17%, cel mai mare declin de la pandemia de COVID-19.
Datele complete pentru această toamnă nu sunt încă disponibile. Totuși, potrivit lui Spreitzer, unele instituții au raportat scăderi de 30% până la 40%.
„Știm că OPT este unul dintre motivele pentru care studenții internaționali aleg să studieze în Statele Unite, deoarece le oferă posibilitatea de a dobândi experiență profesională aici după absolvire”, a explicat ea.
Restricții și pentru stagiile efectuate în timpul studiilor
Un alt program destinat studenților internaționali, Curricular Practical Training (CPT), se află, de asemenea, în atenția administrației Trump.
Noile orientări emise de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) prevăd că participarea la CPT ar trebui autorizată doar atunci când experiența profesională este o cerință pentru obținerea diplomei. Aceste reguli au fost contestate printr-un proces intentat luni.