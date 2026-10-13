Trump susține că SUA continuă să ofere informații Ucrainei: "Lucrăm cu ei și cu Rusia pentru ca războiul să se încheie"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 oct. 2026, 23:41

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite continuă să împărtășească informații de intelligence cu Ucraina și că lucrează atât cu Kievul, cât și cu Moscova pentru încheierea războiului, potrivit Reuters. Liderul de la Casa Albă a comentat și acordul privind motorina rusească, criticat de un grup bipartizan de senatori americani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre donald trumpsuaucrainainformatii