Trump susține că SUA continuă să ofere informații Ucrainei: "Lucrăm cu ei și cu Rusia pentru ca războiul să se încheie"

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite continuă să împărtășească informații de intelligence cu Ucraina și că lucrează atât cu Kievul, cât și cu Moscova pentru încheierea războiului, potrivit Reuters. Liderul de la Casa Albă a comentat și acordul privind motorina rusească, criticat de un grup bipartizan de senatori americani.
„Îi ajutăm și împărtășim informații de intelligence”, le-a spus Trump reporterilor. „Vrem ca războiul să se încheie, așa că lucrăm cu ei și cu Rusia pentru ca războiul să se încheie”, a adăugat președintele american.
Trump a susținut că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc soluționarea conflictului, însă a afirmat că între cei doi există multă ostilitate.
„Există multă ură între cei doi”, a declarat liderul american, adăugând că nu știe cum ar putea fi depășit acest obstacol.
Ce spune Trump despre acordul privind motorina rusească
Președintele SUA a fost întrebat și despre acordul care permite importurile de motorină din Rusia, decizie criticată inclusiv de membri ai Partidului Republican.
Un grup bipartizan de senatori i-a cerut lui Trump să își schimbe poziția, acuzând administrația americană că încalcă legislația federală și oferă Moscovei venituri importante pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei.
Întrebat dacă Rusia ar putea folosi banii obținuți din această înțelegere pentru a cumpăra mai multe bombe, Trump nu a răspuns: „Este un acord privind motorina, nu pentru noi. Aceasta e pusă în circulație în lume. Nu e pusă în circulație către noi”.
Zelenski: Informațiile despre lansările de rachete balistice pot salva vieți
Tot marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit nicio avertizare prealabilă din partea partenerilor occidentali cu privire la un atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului.
Potrivit lui Zelenski, forțele ucrainene nu au mai vizat rafinăriile rusești, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru oprirea atacurilor asupra acestor obiective economice. Cu toate acestea, liderul ucrainean a afirmat că partenerii occidentali nu au transmis avertismentul obișnuit privind lansările de rachete balistice înaintea atacului din timpul nopții asupra capitalei.
Zelenski a descris atacul drept „deosebit de abject” și a spus că cinci rachete au lovit infrastructura civilă.
„Informațiile despre lansările de rachete balistice rusești contribuie la salvarea de vieți omenești”, a scris președintele ucrainean într-un mesaj publicat pe platforma X, adăugând că „aceasta este una dintre cele mai critice probleme”.