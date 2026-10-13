Toma Cuzin, „Firicel” din Las Fierbinți, plasat sub control judiciar după accidentul provocat în Teleorman. Actorul, testat pozitiv la cocaină și canabis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 oct. 2026, 19:26

Toma Cuzin a fost plasat sub control judiciar după accidentul pe care l-a provocat în timp ce conducea sub influența drogurilor și cu permisul suspendat. Actorul, cunoscut pentru rolul lui "Firicel" din Las Fierbinți, a fost testat pozitiv la cocaină și canabis. De-a lungul anilor, mai multe vedete au fost protagonistele unor evenimente similare. Cu toate acestea, USR a depus recent un proiect de lege care prevede dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu.

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