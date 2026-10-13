Toma Cuzin, „Firicel” din Las Fierbinți, plasat sub control judiciar după accidentul provocat în Teleorman. Actorul, testat pozitiv la cocaină și canabis

Toma Cuzin a fost plasat sub control judiciar după accidentul pe care l-a provocat în timp ce conducea sub influența drogurilor și cu permisul suspendat. Actorul, cunoscut pentru rolul lui "Firicel" din Las Fierbinți, a fost testat pozitiv la cocaină și canabis. De-a lungul anilor, mai multe vedete au fost protagonistele unor evenimente similare. Cu toate acestea, USR a depus recent un proiect de lege care prevede dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu.
Actorul cunoscut pentru rolul lui "Firicel" din Las Fierbinți s-a urcat drogat la volan și avea și permisul suspendat de un an.
Toma Cuzin conducea pe străzile din Teleorman în momentul în care a lovit autoturismul din fața sa. Din primele informații, actorul nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare. Parchetul a confirmat că acesta a consumat cocaină și canabis. Acesta a fost plasat sub control judiciar.
„La data de 13.10.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul cu permis suspendat”, reținându-se că: La data de 12.10.2026, în jurul orelor 18:45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza com. Peretu, jud. Teleorman, deşi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 [ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul rutier, art. 336 alin. (2) C.pen.], ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale. De asemenea, în urma prelevării mostrelor biologice, a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanţe psihoactive (cocaină, canabionoizi) în sânge şi în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracţiunea de „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive” şi s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili dacă substanţele psihoactive au afectat capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice (…)”, se arată în comunicatul transmis marți seara de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.
Problemele lui Toma Cuzin cu legea datează din 2018
Toma Cuzin este unul dintre cei mai cunoscuți actori români de televiziune, devenind celebru pentru interpretarea personajului „Firicel” din serialul de succes Las Fierbinți.
Nu este prima dată când numele actorului apare într-un astfel de dosar. În 2022, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a fost găsit vinovat pentru conducerea unui autoturism cu permisul suspendat și sub influența unor substanțe psihoactive.
De asemenea, actorul ar mai fost cercetat și în 2018 în dosare legate de deținerea de droguri și conducerea după consumul unor substanțe interzise.
Dorian Popa și What's Up, în atenția autorităților din cauza drogurilor
Și alte vedete au avut probleme din cauza stupefiantelor. La sfârșitul anului 2023, Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare în urma incidentului.
În anul 2019, și Cântărețul What's Up a fost prins cu canabis. A scăpat fără nicio pedeapsă. Însă, recent, USR a depus un proiect de lege care prevede dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu. Proiectul a fost dur criticat de ceilalți parlamentari.