Protestele din Franța iau amploare. Activita Greta Thunberg se alătură elevilor

Protestele elevilor din Franța iau amploare. Aproximativ 480 de mii de oameni au mărșăluit pe străzile din marile orașe franceze. În timpul protestelor au avut loc ciocniri și violențe cu forțele de ordine, iar manifestanții amenință că nu pleacă din stradă. Autoritățile au pregătit forțe suplimentare de intervenție. Activista suedeză Greta Thunberg a venit la un liceu de lângă Paris, pentru a-și arăta susținerea față de elevii.
Mobilizarea de astăzi este denumită "a cincea etapă" a mișcării de protest. Manifestații și blocaje au fost semnalate în mai multe orașe, inclusiv la Lyon, Marsilia și Grenoble. Presa franceză relatează că aproximativ 480.000 de oameni au manifestat doar în ultimele 24 de ore.
Greta Thunberg îi susține pe elevii francezi și critică intervenția poliției
Activista suedeză Greta Thunberg s-a alăturat marți protestatarilor din capitala Franței, unde a cerut mai multă susținere pentru elevii francezi și pentru revendicările acestora. Activista suedeză, devenită cunoscută în adolescență pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, a transmis că tinerii care își apără drepturile fundamentale au sprijinul celor care le urmăresc acțiunile din întreaga lume.
„Trebuie să știe că urmărim aceste evenimente din întreaga lume. Suntem inspirați de tinerii care își revendică drepturile fundamentale”, a declarat Thunberg în fața liceului Paul Eluard din Saint-Denis, la nord de Paris, una dintre primele școli în care mișcarea de protest a luat amploare.
Activista în vârstă de 23 de ani a îndemnat tinerii să se mobilizeze și să lupte pentru viitorul lor, invocând probleme precum finanțarea insuficientă a școlilor, criza climatică și nedreptatea socială.
„Fie că este vorba despre finanțarea insuficientă a școlilor, despre criza climatică sau despre crizele provocate de nedreptatea socială (…), a sosit momentul ca tinerii să ia atitudine și să-și revendice viitorul”, a afirmat Greta Thunberg. De asemenea, aceasta a criticat intervenția poliției, un subiect intens dezbătut în Franța, pe care a descris-o drept un semn „extrem de violent” că autoritățile încearcă să protejeze status quo-ul și ignoră revendicările tinerilor.
Autoritățile speră ca protestele să se domolească odată cu apropierea vacanței școlare, însă elevii nu dau semne că vor renunța la revendicări prea curând.