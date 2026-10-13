Protestele din Franța iau amploare. Activita Greta Thunberg se alătură elevilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 20:58

Protestele elevilor din Franța iau amploare. Aproximativ 480 de mii de oameni au mărșăluit pe străzile din marile orașe franceze. În timpul protestelor au avut loc ciocniri și violențe cu forțele de ordine, iar manifestanții amenință că nu pleacă din stradă. Autoritățile au pregătit forțe suplimentare de intervenție. Activista suedeză Greta Thunberg a venit la un liceu de lângă Paris, pentru a-și arăta susținerea față de elevii.

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