Presiune pe rețeaua electrică britanică. Londra a cerut Franței un sprijin de 1.200 MW de electricitate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 19:52

Marea Britanie a cerut luni ajutor de urgență din partea Franței pentru a obține până la 1.200 MW de energie electrică suplimentară în primele ore ale serii. În acest sens, două solicitări au fost făcute de operatorul britanic al sistemului energetic, National Energy System Operator (NESO), după ce repunerea în funcțiune a unei componente a rețelei a fost amânată, ceea ce a diminuat capacitatea disponibilă a sistemului. Cele două solicitări au fost aprobate în cursul după-amiezii, iar transferurile suplimentare de electricitate au fost programate pentru intervalul de seară, potrivit datelor publicate pe platforma oficială Elexon.

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