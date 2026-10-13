Presiune pe rețeaua electrică britanică. Londra a cerut Franței un sprijin de 1.200 MW de electricitate

Marea Britanie a cerut luni ajutor de urgență din partea Franței pentru a obține până la 1.200 MW de energie electrică suplimentară în primele ore ale serii. În acest sens, două solicitări au fost făcute de operatorul britanic al sistemului energetic, National Energy System Operator (NESO), după ce repunerea în funcțiune a unei componente a rețelei a fost amânată, ceea ce a diminuat capacitatea disponibilă a sistemului. Cele două solicitări au fost aprobate în cursul după-amiezii, iar transferurile suplimentare de electricitate au fost programate pentru intervalul de seară, potrivit datelor publicate pe platforma oficială Elexon.
Prima solicitare a fost înregistrată luni, la ora 15:49, ora locală, când operatorul britanic a cerut Franței 700 MW de energie electrică suplimentară pentru intervalul 16:52–18:00. A doua cerere a fost transmisă la ora 16:13 și a vizat încă 500 MW, pentru intervalul 17:09–18:00. Astfel, cantitatea totală de energie suplimentară solicitată de Marea Britanie a ajuns la 1.200 MW.
Potrivit notificărilor publicate de Elexon, ambele solicitări au fost aprobate de responsabilul cu gestionarea sistemului energetic britanic, din cadrul NESO.
Operatorul britanic a explicat că a cerut sprijinul Franței după ce repunerea în funcțiune a unei componente a sistemului energetic a fost amânată. Situația a redus capacitatea disponibilă a rețelei în cursul după-amiezii de luni.
Cum poate Franța să ajute Marea Britanie cu energie electrică
Franța și Marea Britanie sunt conectate prin trei interconectoare electrice, cu o capacitate totală de aproximativ 4.000 MW. Aceste legături permit transferul de energie între cele două țări, în funcție de necesitățile sistemelor energetice și de condițiile pieței.
Interconectoarele sunt utilizate atât pentru importurile și exporturile obișnuite de electricitate, cât și pentru acordarea de asistență între operatorii rețelelor în situații de urgență.
Noi solicitări de energie, după avertizările din 6 octombrie
Solicitările de luni vin după alte intervenții ale operatorului britanic pentru menținerea echilibrului sistemului energetic. Pe 6 octombrie, NESO a emis avertizări privind rezervele disponibile de electricitate și a cerut companiilor din sector să ia măsuri pentru creșterea cantității de energie disponibile. Avertizarea a fost anulată ulterior. De asemenea, pe 9 octombrie, operatorul britanic a solicitat asistență energetică de urgență din partea unei alte țări, pentru creșterea fluxului net de electricitate cu 270 MW, într-un interval de șapte minute.
Asistența energetică de urgență este prevăzută în procedurile de funcționare a sistemului și poate fi utilizată atunci când este necesară o intervenție rapidă pentru menținerea siguranței rețelei.
NESO: Alimentarea cu electricitate a fost asigurată în permanență
Într-o postare publicată luni pe platforma X, operatorul britanic NESO a transmis că alimentarea cu energie electrică a fost asigurată în permanență și că niciun consumator nu a rămas fără curent.
Instituția a precizat că monitorizează continuu situația rețelei și dispune de mai multe instrumente de intervenție pentru a preveni eventualele probleme de alimentare.
Solicitarea de sprijin din partea Franței a reprezentat, astfel, o măsură de gestionare a sistemului energetic, în contextul reducerii temporare a capacității disponibile, fără ca NESO să anunțe întreruperi ale alimentării consumatorilor.