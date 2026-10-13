Zboruri suspendate pe aeroportul din Nürnberg, după o urgență aviatică. Alertă și după apariția unei posibile drone

Alertă pe aeroportul din Nürnberg, Germania! Toate operațiunile de zbor au fost suspendate marți, 13 octombrie, în urma unei urgențe aviatice. Autoritățile au intervenit după primirea unei sesizări privind un incident al cărui motiv nu a fost stabilit. Între timp, aeronava implicată a aterizat în siguranță, însă polițiștii continuă investigațiile pentru a afla ce s-a întâmplat, potrivit Reuters.
Zborurile de pe aeroportul din Nürnberg, suspendate. Ce au transmis autoritățile
Reprezentanții aeroportului din Nürnberg au anunțat suspendarea operațiunilor aeriene, fără să ofere inițial detalii despre natura urgenței. Autoritățile au precizat că vor reveni cu informații suplimentare după clarificarea situației.
Poliția germană a confirmat că a primit o sesizare privind o urgență aviatică, iar echipele de intervenție au început verificările. Din fericire, avionul vizat a reușit să aterizeze în siguranță pe aeroportul din Nürnberg.
„Am primit un raport privind o urgență aeriană neclară”, au transmis reprezentanții poliției pe platforma X, precizând că aeronava a aterizat în siguranță și că investigațiile pentru stabilirea cauzei sunt în desfășurare, conform Reuters.
Alertă cu o posibilă dronă, în aceeași noapte
Incidentul vine după ce aeroportul din Nürnberg s-a confruntat cu o altă situație neobișnuită în noaptea de luni spre marți. Potrivit publicației germane Bild, trei piloți au raportat, independent unul de celălalt, observarea unui obiect suspect în apropierea aeroportului, în timpul manevrelor de decolare sau aterizare. Autoritățile au luat în calcul posibilitatea ca obiectul să fi fost o dronă, însă prezența acesteia nu a fost confirmată. În urma alertei, traficul aerian a fost perturbat temporar.
Germania s-a confruntat și anterior cu incidente provocate de drone în apropierea aeroporturilor, care au dus la suspendarea zborurilor și redirecționarea unor aeronave.
Deocamdată, autoritățile germane nu au confirmat existența unei legături între presupusa dronă observată în cursul nopții și urgența aviatică raportată marți. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului.