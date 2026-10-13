Zboruri suspendate pe aeroportul din Nürnberg, după o urgență aviatică. Alertă și după apariția unei posibile drone

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 oct. 2026, 14:30

Alertă pe aeroportul din Nürnberg, Germania! Toate operațiunile de zbor au fost suspendate marți, 13 octombrie, în urma unei urgențe aviatice. Autoritățile au intervenit după primirea unei sesizări privind un incident al cărui motiv nu a fost stabilit. Între timp, aeronava implicată a aterizat în siguranță, însă polițiștii continuă investigațiile pentru a afla ce s-a întâmplat, potrivit Reuters.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre aeroport Germania