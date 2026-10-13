Friedrich Merz anunță măsuri radicale pe piața muncii din Germania. Impactul asupra României, explicat de Ana Maria Păcuraru

Cancelarul german Friedrich Merz anunță măsuri radicale pe piața muncii și avertizează că lipsa reformelor din ultimele decenii în sistemul de asistență socială și în cel al pensiilor ar putea pune în pericol viitorul tinerilor. Potrivit relatării Anei Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și moderator al emisiunii „Miza Zilei”, liderul german susține că este pregătit să își sacrifice popularitatea în sondaje pentru a promova măsurile economice pe care le consideră esențiale.
Friedrich Merz cere mai multă flexibilitate pe piața muncii din Germania
Cea mai mare economie a Europei se confruntă cu rigidități pe piața muncii, iar cancelarul Friedrich Merz susține că regulile actuale limitează capacitatea companiilor de a se dezvolta. Liderul conservator, care a promis Germaniei un nou start economic, afirmă că piața muncii este prea rigidă și inflexibilă.
Potrivit explicațiilor prezentate de Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea Plus la Casa Albă, și moderatorul emisiunii "Miza Zilei", mesajul cancelarului vizează două probleme: companiile întâmpină dificultăți în a se dezvolta rapid din cauza procedurilor greoaie de angajare și restructurare, în timp ce persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu se pot muta suficient de ușor de la un post la altul.
Merz consideră că firmele, în special cele nou-înființate, au nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește angajările. Este o schimbare de abordare importantă pentru Germania, unde protecția angajaților a fost, timp de decenii, un principiu dificil de modificat.
Ce spune Merz despre lipsa reformelor
Cancelarul german a atras atenția și asupra reformelor care nu au fost realizate în ultimele decenii în sistemul de asistență socială și în cel al pensiilor. În opinia sa, lipsa acestor schimbări ar putea pune în pericol perspectivele generațiilor tinere.
Friedrich Merz susține că este dispus să își asume o scădere a popularității pentru a promova măsurile economice pe care le consideră necesare. Declarațiile sale vin în contextul eforturilor de relansare a economiei germane și al dezbaterilor privind adaptarea pieței muncii și a sistemelor sociale la provocările actuale.
De ce contează pentru România schimbările din economia germană
Reformele anunțate la Berlin au relevanță și pentru România, în condițiile în care Germania este principalul partener comercial al țării noastre. Așa cum subliniază Ana Maria Păcuraru în relatarea sa, evoluția economiei germane se poate reflecta direct în activitatea fabricilor, în exporturile românești și în locurile de muncă din România.
O eventuală încetinire a economiei germane poate afecta companiile românești conectate la piața germană, în timp ce o relansare economică ar putea avea efecte pozitive asupra schimburilor comerciale și a activității industriale.