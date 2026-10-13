Friedrich Merz anunță măsuri radicale pe piața muncii din Germania. Impactul asupra României, explicat de Ana Maria Păcuraru

Publicat 13 oct. 2026, 18:27 Sursă Realitatea PLUS

Cancelarul german Friedrich Merz anunță măsuri radicale pe piața muncii și avertizează că lipsa reformelor din ultimele decenii în sistemul de asistență socială și în cel al pensiilor ar putea pune în pericol viitorul tinerilor. Potrivit relatării Anei Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și moderator al emisiunii „Miza Zilei”, liderul german susține că este pregătit să își sacrifice popularitatea în sondaje pentru a promova măsurile economice pe care le consideră esențiale.

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