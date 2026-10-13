Ambasadorea Rusiei invocă o „terță parte” după ce două nave plecate din Ucraina au fost lovite de drone, în apropierea apelor Bulgariei

Două nave comerciale care plecaseră din Ucraina au fost scufundate în apropierea apelor teritoriale ale Bulgariei în ultimele 24 de ore, în urma unor atacuri cu drone. Convocată de premierul bulgar Rumen Radev pentru discuții pe tema incidentelor, ambasadoarea Rusiei la Sofia a declarat că nu deține informații privind originea dronelor care au lovit navele și că înțelege suspiciunile exprimate de autoritățile bulgare. Totuși, aceasta a afirmat că ar trebui luată în calcul și ipoteza unei „provocări” puse la cale de o „terță parte”, în timp ce oficialii de la Sofia susțin că efectele atacurilor avantajează Moscova.
Bulgaria: Atacurile asupra navelor comerciale sunt „absolut inacceptabile”
Potrivit unui comunicat al Guvernului bulgar, citat de publicația Maritime.bg, premierul Rumen Radev a avut marți o întâlnire la Consiliul de Miniștri cu ambasadoarea Federației Ruse în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, pe tema atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din apropierea apelor teritoriale bulgare. Șeful guvernului bulgar a avertizat că incidentele conduc la o escaladare periculoasă a conflictului.
În replică, ambasadoarea Rusiei a declarat că nu deține informații din partea Ministerului Apărării privind incidentele recente și că, deși înțelege suspiciunile autorităților bulgare, nu poate fi exclusă ipoteza unor provocări orchestrate de o „terță parte”.
Două nave au fost lovite, iar una s-a scufundat în urma unor atacuri în Marea Neagră
Luni, 12 octombrie 2026, la ora 22:00 UTC, nava cargo HS DIGNITY, sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat la est de localitatea Krapets, din municipiul Shabla, în urma unui presupus atac militar. Informația a fost confirmată pentru Maritime.bg de cinci surse independente din cadrul mai multor instituții.
Patru membri ai echipajului au fost salvați și preluați de o navă care arborează pavilionul Saint Kitts și Nevis. Un al cincilea marinar a fost recuperat de o navă sub pavilion danez, iar 11 membri ai echipajului, dați dispăruți, sunt căutați în continuare.
Echipajul navei „Chelsea 3” a reușit să o ancoreze
Nava Chelsea 3, care naviga sub pavilion maltez, era înmatriculată la Odesa și aparține unor proprietari ucraineni. Potrivit echipajului, aceasta a fost lovită de trei drone aeriene care au provocat avarii la bord și pe punte.
Echipajul a fost evacuat și transportat în siguranță în portul Varna, iar cinci marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale.
În ciuda avariilor, echipajul a reușit să ancoreze nava, construită în 2006.
„Nu știm cine a atacat nava, încercăm să verificăm informațiile”, a declarat pentru Maritime.bg Evgeni Zoltikov, proprietarul navei de transport marfă Chelsea 3 (IMO: 9361392), lovită în apropiere de Byala.
MAE bulgar: Libertatea navigației și siguranța echipajelor trebuie să fie o prioritate
Atacurile repetate asupra navelor comerciale din imediata vecinătate a apelor teritoriale ale Bulgariei sunt complet inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a principiilor navigației în siguranță, a declarat ministrul bulgar al Afacerilor Externe, Velislava Petrova.
„Securitatea Mării Negre este o parte integrantă a securității Europei. Libertatea navigației și siguranța echipajelor trebuie să fie o prioritate”, a subliniat șefa diplomației bulgare.
Aceasta a precizat că se află în contact permanent cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO.
„Am discutat deja cu partenerii noștri despre necesitatea cooperării în investigarea atacurilor, pentru a stabili originea dronelor, precum și despre consolidarea supravegherii spațiului nostru aerian și maritim și a capacității noastre de răspuns”, a declarat ministrul de Externe.