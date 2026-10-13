Ambasadorea Rusiei invocă o „terță parte” după ce două nave plecate din Ucraina au fost lovite de drone, în apropierea apelor Bulgariei

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 13 oct. 2026, 13:32

Două nave comerciale care plecaseră din Ucraina au fost scufundate în apropierea apelor teritoriale ale Bulgariei în ultimele 24 de ore, în urma unor atacuri cu drone. Convocată de premierul bulgar Rumen Radev pentru discuții pe tema incidentelor, ambasadoarea Rusiei la Sofia a declarat că nu deține informații privind originea dronelor care au lovit navele și că înțelege suspiciunile exprimate de autoritățile bulgare. Totuși, aceasta a afirmat că ar trebui luată în calcul și ipoteza unei „provocări” puse la cale de o „terță parte”, în timp ce oficialii de la Sofia susțin că efectele atacurilor avantajează Moscova.

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