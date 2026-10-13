Zelenski anunță că SUA nu a mai furnizat informații Ucrainei înaintea atacurilor Rusiei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 15:07

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, 13 octombrie, că partenerii Kievului nu au transmis o avertizare înaintea unui atac rusesc cu rachete balistice asupra capitalei. Potrivit liderului ucrainean, cinci rachete au lovit infrastructura civilă. Declarația vine în contextul armistițiului energetic anunțat de Donald Trump și al acordului privind livrările de motorină rusească pe piața americană și pe cea internațională.

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