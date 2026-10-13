Zelenski anunță că SUA nu a mai furnizat informații Ucrainei înaintea atacurilor Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, 13 octombrie, că partenerii Kievului nu au transmis o avertizare înaintea unui atac rusesc cu rachete balistice asupra capitalei. Potrivit liderului ucrainean, cinci rachete au lovit infrastructura civilă. Declarația vine în contextul armistițiului energetic anunțat de Donald Trump și al acordului privind livrările de motorină rusească pe piața americană și pe cea internațională.
Cinci rachete balistice au lovit infrastructura civilă din Kiev
Zelenski a descris atacul asupra Kievului drept unul deosebit de perfid și a atras atenția asupra importanței informațiilor care permit anticiparea lansărilor de rachete balistice rusești. Avertizările timpurii contribuie la salvarea de vieți, a subliniat președintele ucrainean.
„Din păcate, nu am primit o avertizare prealabilă de la partenerii noștri cu privire la acest atac”, a declarat Zelenski. Liderul de la Kiev nu a precizat care dintre partenerii Ucrainei nu au furnizat informațiile.
În consecință, declarația sa nu reprezintă o confirmare explicită că Statele Unite au suspendat transmiterea datelor de informații către armata ucraineană. Agenția EFE relatează însă că mesajul apare după amenințări americane privind oprirea schimbului de informații, pe fondul disputelor legate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.
Ucraina spune că a oprit atacurile asupra rafinăriilor rusești
Președintele ucrainean a afirmat că, timp de două zile, Ucraina nu a atacat rafinăriile și alte obiective din sectorul energetic rusesc, după anunțul lui Donald Trump privind un armistițiu energetic.
Kievul acuză însă Rusia că a continuat să lovească obiective ucrainene. Luni, Zelenski a declarat că șase instalații energetice din Ucraina au fost atacate, în pofida anunțului făcut de președintele american.
Donald Trump a susținut că oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice ar urma să intre în vigoare imediat. Zelenski și-a exprimat disponibilitatea pentru o asemenea înțelegere, cu condiția ca și Rusia să înceteze loviturile asupra sistemului energetic ucrainean. Moscova nu confirmase public acceptarea armistițiului în relatările despre anunț.
Acordul pentru motorina rusească amplifică tensiunile dintre Kiev și Washington
Disputa privind atacurile asupra infrastructurii energetice se suprapune peste acordul anunțat de Trump pentru livrarea de motorină rusească în Statele Unite și pe piața globală. Măsura presupune relaxarea temporară a unor sancțiuni și a provocat critici în Ucraina, în Europa și inclusiv în rândul unor politicieni americani.
Zelenski a criticat acordul și a insistat că o oprire a atacurilor ucrainene asupra obiectivelor energetice rusești trebuie însoțită de măsuri similare din partea Moscovei. Pentru Kiev, încetarea loviturilor asupra rețelei electrice rămâne condiția esențială a unui armistițiu energetic.