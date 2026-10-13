Văduva miliardarului mort în tragedia submersibilului Titan rupe tăcerea după trei ani. Christine Dawood i-a cedat locul fiului său

Christine Dawood, soția omului de afaceri Shahzada Dawood, care și-a pierdut viața în implozia submersibilului Titan, a vorbit despre drama care i-a schimbat definitiv existența. În iunie 2023, femeia a așteptat timp de patru zile vești despre soțul și fiul său, Suleman, în vârstă de 19 ani, fără să știe că cei doi muriseră în timpul expediției spre epava Titanicului. Acum, la aproape trei ani de la tragedie, Christine Dawood a povestit despre decizia de a-i ceda fiului său locul în submersibil, calvarul recuperării rămășițelor și problemele de sănătate cu care s-a confruntat ulterior.
Cum a ajuns familia Dawood să participe la expediția spre Titanic
Povestea a început în perioada pandemiei de COVID-19, când Christine Dawood a văzut pe Instagram imagini cu submersibilul Titan. La început, femeia a crezut că videoclipul era fals și că aparatul prezentat nu exista în realitate.
Soțul său, Shahzada Dawood, a fost însă fascinat de posibilitatea de a coborî până la epava celebrului Titanic. Pentru a afla mai multe despre această experiență, familia a luat legătura cu agenția prin intermediul căreia își organiza călătoriile.
Inițial, Christine urma să participe la expediție alături de soțul ei. Ulterior, a luat o decizie care avea să o urmărească pentru tot restul vieții: i-a cedat locul fiului lor, Suleman, astfel încât tatăl și băiatul să poată împărtăși această experiență.
După tragedie, pasiunea tânărului pentru Titanic a fost intens mediatizată. Mama sa a explicat însă că epava era doar unul dintre numeroasele subiecte care îl interesau pe Suleman. În schimb, Shahzada era pasionat de istorie, iar expediția reprezenta pentru el ocazia de a vedea de aproape unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale istoriei maritime.
Christine Dawood a declarat că nu fusese avertizată în legătură cu problemele de siguranță ale submersibilului, deși încercase să se informeze înainte de plecare.
Patru zile de speranță, fără să știe că soțul și fiul ei muriseră
Pe 18 iunie 2023, Christine Dawood și fiica sa și-au luat rămas-bun de la Shahzada și Suleman. Cei doi au plecat spre locul din care urma să înceapă coborârea în adâncurile Oceanului Atlantic.
Femeia a rămas la bordul navei Polar Prince, implicată în susținerea expediției. La un moment dat, a aflat că echipa de la suprafață pierduse contactul cu Titanul.
La început, Christine nu a înțeles cât de gravă era situația. A primit explicații potrivit cărora problemele de comunicare puteau apărea în timpul unor asemenea operațiuni și a continuat să spere că soțul și fiul său vor fi găsiți.
„Nu aveam nevoie să intru și eu în stare de criză. Mă gândeam că vom reuși, că avem planuri pentru a-i aduce înapoi”, a povestit femeia, potrivit CNN.
În zilele care au urmat, operațiunile de căutare s-au desfășurat într-o atmosferă tensionată. Printre ipotezele luate în calcul se număra și posibilitatea ca submersibilul să fi rămas blocat pe fundul oceanului.
Speranțele familiei s-au spulberat pe 22 iunie 2023, când Garda de Coastă a SUA a anunțat că au fost descoperite resturi ale Titanului în apropierea epavei Titanicului. Autoritățile au concluzionat că submersibilul suferise o implozie catastrofală.
În accident au murit toate cele cinci persoane aflate la bord: Shahzada Dawood, fiul său Suleman, omul de afaceri Hamish Harding, exploratorul Paul-Henri Nargeolet și Stockton Rush, directorul companiei OceanGate, care construise aparatul.
Nouă luni pentru recuperarea rămășițelor soțului și fiului său
După confirmarea tragediei, Christine Dawood a fost nevoită să facă față nu doar pierderii celor doi membri ai familiei, ci și unor proceduri complicate pentru recuperarea rămășițelor acestora.
Operațiunile s-au desfășurat în ape internaționale, iar implicarea autorităților din mai multe țări a făcut ca demersurile de identificare și repatriere să dureze luni întregi.
Potrivit relatării sale, au trecut aproximativ nouă luni până când rămășițele soțului și fiului său au putut fi aduse înapoi în Marea Britanie.
Procedurile au inclus verificări și analize ADN menite să asigure identificarea corectă a victimelor. Christine a explicat că familia a trebuit să aștepte până când specialiștii s-au asigurat că probele biologice au fost separate corespunzător.
Pentru femeie, această perioadă a prelungit suferința și a făcut ca procesul de doliu să fie și mai dificil.
Tragedia i-a afectat grav sănătatea. A ajuns într-o clinică din Germania
În urma experienței traumatizante, Christine Dawood s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Femeia a dezvoltat vertij, tulburări de vedere și dificultăți de mers, simptome care i-au afectat capacitatea de a-și desfășura activitățile obișnuite.
Starea sa s-a deteriorat atât de mult, încât nu a mai putut călători în Statele Unite pentru a participa la audierile publice organizate în 2024 în legătură cu tragedia Titanului.
În cele din urmă, a apelat la ajutor specializat într-o clinică din Germania, unde a petrecut două luni într-un program de tratament axat pe medicina psihosomatică.
Christine Dawood a povestit că această experiență a ajutat-o să înceapă procesul de recuperare și să înțeleagă mai bine efectele pe care trauma le poate avea asupra organismului.
Planul prin care vrea să îi ajute pe cei care trec prin experiențe traumatizante
După pierderea soțului și a fiului său, Christine Dawood încearcă să își reconstruiască viața și să transforme experiența dureroasă prin care a trecut într-un proiect care să îi ajute și pe alții.
Femeia intenționează să deschidă în Marea Britanie un centru dedicat problemelor psihosomatice și recuperării după evenimente traumatizante. Potrivit planurilor sale, inaugurarea ar putea avea loc la începutul anului 2028.
Povestea lui Christine Dawood scoate în evidență consecințele unei tragedii care nu s-au încheiat odată cu operațiunile de căutare. În spatele accidentului submersibilului Titan au rămas familii îndoliate, iar pentru cei apropiați, drumul spre recuperare a fost unul lung și dificil.