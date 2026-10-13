Văduva miliardarului mort în tragedia submersibilului Titan rupe tăcerea după trei ani. Christine Dawood i-a cedat locul fiului său

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 00:04

Christine Dawood, soția omului de afaceri Shahzada Dawood, care și-a pierdut viața în implozia submersibilului Titan, a vorbit despre drama care i-a schimbat definitiv existența. În iunie 2023, femeia a așteptat timp de patru zile vești despre soțul și fiul său, Suleman, în vârstă de 19 ani, fără să știe că cei doi muriseră în timpul expediției spre epava Titanicului. Acum, la aproape trei ani de la tragedie, Christine Dawood a povestit despre decizia de a-i ceda fiului său locul în submersibil, calvarul recuperării rămășițelor și problemele de sănătate cu care s-a confruntat ulterior.

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