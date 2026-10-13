Trei surori, găsite moarte pe o plajă. Ancheta a dezvăluit drama care le-a marcat viața timp de ani întregi

Trei surori au fost găsite fără viață pe o plajă din Brighton, Marea Britanie, într-un caz care a șocat familia și comunitatea locală. Ancheta desfășurată de autorități a scos la iveală detalii tulburătoare despre ultimii ani din viața femeilor și despre pierderea care le-ar fi afectat profund. Potrivit concluziilor prezentate în cadrul procedurilor judiciare, poliția nu a identificat indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane.
Cele trei femei, Jane Adetoro, în vârstă de 36 de ani, Christina Walters, de 32 de ani, și Rebecca Walters, de 31 de ani, păreau să aibă vieți stabile. Aveau locuri de muncă, își construiau carierele și locuiau împreună în vestul Londrei. În spatele acestei aparente normalități s-ar fi ascuns însă o suferință profundă, despre care apropiații spun că își avea rădăcinile în trecutul familiei.
Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, anchetatorii au analizat inclusiv ultimele pregătiri făcute de surori înainte de dispariție, precum și deplasările lor din zilele precedente tragediei.
Cine erau cele trei surori găsite fără viață în Brighton
Jane, Christina și Rebecca erau descrise de membrii familiei drept persoane extrem de apropiate, care își petreceau mult timp împreună și se sprijineau reciproc. Legătura dintre ele era atât de puternică, încât rudele le considerau mai degrabă cele mai bune prietene decât simple surori.
Din punct de vedere profesional, cele trei își construiseră propriile drumuri. Una dintre ele ocupa o funcție importantă în domeniul contabilității, alta își dezvolta cariera în același sector, în timp ce cea mai tânără lucra ca administrator de resurse umane.
După ce s-au mutat în vestul Londrei, au continuat să locuiască împreună. Vecinii le-au descris drept persoane discrete, care preferau să își păstreze viața privată departe de privirile celor din jur.
Potrivit informațiilor analizate în cadrul anchetei, surorile ar fi făcut mai multe pregătiri înainte de dispariție. Printre acestea s-ar fi numărat achitarea unor datorii, închiderea conturilor bancare și punerea în ordine a locuinței. Aceste detalii au devenit importante pentru reconstituirea ultimelor lor zile.
Moartea mamei, momentul care le-ar fi schimbat viața
Rudele susțin că pierderea mamei lor, Janice, care a murit în 2010, a reprezentat un moment de cotitură pentru cele trei femei. La acea vreme, surorile se aflau în etape importante ale vieții, iar dispariția mamei le-ar fi afectat profund.
Potrivit familiei, ele nu au reușit niciodată să depășească pe deplin această pierdere. În anii care au urmat, apropierea dintre ele s-a accentuat, iar viața lor a continuat să se desfășoare în mare parte împreună.
Cei care le cunoșteau spun că legătura dintre surori era una aparte. Ele se bazau una pe cealaltă și își împărțeau atât responsabilitățile cotidiene, cât și momentele dificile.
Ancheta a readus în atenție această dramă familială, însă nu există suficiente informații pentru a stabili cu certitudine în ce măsură suferința provocată de moartea mamei a contribuit la tragedia de la Brighton.
Ultima călătorie a surorilor înainte de tragedie
Înainte de a ajunge pe litoral, cele trei surori ar fi călătorit la Birmingham, orașul în care locuiseră alături de mama lor. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, ele au vizitat locuri legate de trecutul familiei.
Ulterior, s-au deplasat la Brighton. Camerele de supraveghere le-au surprins împreună în cursul nopții, aceasta fiind una dintre ultimele informații importante folosite de anchetatori pentru reconstituirea traseului lor.
În dimineața următoare, trupurile celor trei femei au fost descoperite pe o plajă din oraș.
Poliția a investigat circumstanțele morții și a exclus implicarea unei alte persoane, potrivit concluziilor prezentate în cadrul anchetei judiciare. Ipoteza unei sinucideri a fost luată în considerare de autorități.
Familia, devastată de pierderea celor trei fiice
Moartea celor trei surori a lăsat în urmă o familie profund îndurerată. Tatăl lor a vorbit despre suferința greu de suportat provocată de pierderea simultană a fiicelor sale.
Pentru rude, tragedia ridică în continuare întrebări despre suferința pe care cele trei femei ar fi purtat-o de-a lungul anilor și despre eventualele semne care ar fi putut indica faptul că aveau nevoie de ajutor.
Povestea lor a atras atenția asupra unei drame care, potrivit apropiaților, nu a început în ziua în care au fost descoperite pe plaja din Brighton, ci cu mult timp înainte, după moartea mamei lor.
Deși ancheta a clarificat anumite aspecte ale ultimelor lor zile, motivele exacte care au condus la această tragedie nu pot fi stabilite doar pe baza pierderii suferite în familie.
Cazul rămâne o poveste dureroasă despre trei surori care au avut o legătură foarte strânsă și a căror moarte a lăsat în urmă numeroase întrebări și o familie devastată.