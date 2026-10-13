Trei surori, găsite moarte pe o plajă. Ancheta a dezvăluit drama care le-a marcat viața timp de ani întregi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 18:49

Trei surori au fost găsite fără viață pe o plajă din Brighton, Marea Britanie, într-un caz care a șocat familia și comunitatea locală. Ancheta desfășurată de autorități a scos la iveală detalii tulburătoare despre ultimii ani din viața femeilor și despre pierderea care le-ar fi afectat profund. Potrivit concluziilor prezentate în cadrul procedurilor judiciare, poliția nu a identificat indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane.

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