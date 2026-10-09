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Trei instalații rusești de producție a rachetelor, vizate de atacuri ucrainene

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 15:53

Armata ucraineană a anunțat că a atacat, în cursul nopții, trei obiective de pe teritoriul Rusiei implicate în producția de rachete. Printre ținte se numără o fabrică din regiunea Tver, care produce componente pentru rachete, și un centru de demontare a rachetelor balistice intercontinentale din regiunea Nijni Novgorod, relatează Reuters.

Atacuri cu drone asupra instalațiilor militare din Rusia

Statul Major General al Ucrainei a transmis, într-un mesaj publicat pe Telegram, că atacul asupra instalației ruse destinate ”lichidării rachetelor balistice intercontinentale” a urmărit să diminueze capacitatea Rusiei de a-și asigura rezervele de explozivi și combustibil pentru rachete.

Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod a anunțat că un militar și-a pierdut viața în urma atacului, iar resturile dronei au provocat daune ”minime” infrastructurii.

În regiunea Tver, guvernatorul a declarat vineri dimineață că un atac cu drone a declanșat un incendiu la o fabrică din localitatea Redkino. Potrivit acestuia, focul a fost ulterior stins.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a unităților de producție militară din Rusia, folosind un număr tot mai mare de drone fabricate pe plan intern și, în anumite cazuri, rachete.

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