Trei instalații rusești de producție a rachetelor, vizate de atacuri ucrainene

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 15:53

Armata ucraineană a anunțat că a atacat, în cursul nopții, trei obiective de pe teritoriul Rusiei implicate în producția de rachete. Printre ținte se numără o fabrică din regiunea Tver, care produce componente pentru rachete, și un centru de demontare a rachetelor balistice intercontinentale din regiunea Nijni Novgorod, relatează Reuters.

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