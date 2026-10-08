SUA iau în calcul noi lovituri în Iran. Pentagonul pregătește planurile, Trump decide momentul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 09:04

Pentagonul se pregătește pentru scenariul unor noi lovituri asupra Iranului. CENTCOM a primit ordin să finalizeze pregătirile pentru o eventuală operațiune de amploare, însă Donald Trump nu a luat încă decizia finală și nu există o dată stabilită pentru atacuri.

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