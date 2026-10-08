SUA iau în calcul noi lovituri în Iran. Pentagonul pregătește planurile, Trump decide momentul

Pentagonul se pregătește pentru scenariul unor noi lovituri asupra Iranului. CENTCOM a primit ordin să finalizeze pregătirile pentru o eventuală operațiune de amploare, însă Donald Trump nu a luat încă decizia finală și nu există o dată stabilită pentru atacuri.
Pentagonul i-a cerut Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) să finalizeze planurile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare de amploare, potrivit unor oficiali americani citați de Axios.
Deocamdată, însă, nu există o decizie privind declanșarea unui nou atac. Donald Trump nu a stabilit dacă va aproba operațiunea și nici când ar putea avea loc eventualele lovituri.
Negocierile cu Iranul, în impas
Pregătirile militare au loc pe fondul lipsei unor progrese în negocierile dintre Washington și Teheran. Mediatorii din Qatar așteaptă în continuare răspunsul Iranului la o propunere americană care include și cereri referitoare la programul nuclear.
În cazul în care Trump ar decide reluarea operațiunilor, planurile Pentagonului ar putea viza obiective nucleare, infrastructura energetică și alte instalații strategice din Iran.
Oficialii americani citați de Axios subliniază însă că rolul Pentagonului este să pregătească și să prezinte opțiuni militare președintelui. Faptul că aceste planuri sunt finalizate nu înseamnă că o nouă operațiune a fost deja aprobată.
Casa Albă transmite că Trump are la dispoziție toate opțiunile și că președintele va lua decizia în funcție de ceea ce consideră că este în interesul Statelor Unite.
Trump, consultări la Camp David
Posibilitatea unei noi intervenții militare a fost discutată recent și în cadrul unei reuniuni a echipei de securitate națională a lui Trump, organizată vineri la Camp David.
Potrivit unui oficial israelian citat de Axios, participanții au discutat inclusiv despre scenariul revenirii la operațiuni militare majore în Iran. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat ulterior că întâlnirea s-a concentrat asupra planificării pe termen lung a politicii externe americane.
Trump a avut miercuri o nouă discuție cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, după o convorbire între cei doi lideri cu doar câteva zile înainte.
Dacă Washingtonul ar decide lansarea unei noi ofensive, este de așteptat ca Statele Unite și Israelul să își coordoneze acțiunile, iar armata israeliană să participe la operațiuni.
Atacurile, înaintea alegerilor?
Surse americane și israeliene citate de Axios susțin că o eventuală operațiune ar putea avea loc înaintea alegerilor parlamentare din SUA și, posibil, înaintea alegerilor din Israel. Deocamdată, însă, nu există o decizie privind momentul unei eventuale intervenții.
O ofensivă în următoarele săptămâni ar putea avea efecte și dincolo de câmpul militar. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea pune presiune pe prețul petrolului, ar afecta piețele energetice și ar deveni o temă importantă în politica americană.
Pentru Israel, unul dintre principalele riscuri ar fi un răspuns iranian cu rachete balistice, ceea ce ar putea ridica din nou dramatic nivelul de tensiune în regiune.
SUA își întăresc prezența militară
Între timp, Statele Unite își consolidează dispozitivul militar din Orientul Mijlociu. Potrivit unor informații publicate anterior, Washingtonul a trimis sisteme Patriot suplimentare în Arabia Saudită și Qatar, în cadrul măsurilor de protejare a infrastructurii energetice în cazul unei noi escaladări.
În acest moment, administrația Trump păstrează însă deschisă și calea diplomatică. Ordinul transmis Pentagonului este, deocamdată, o măsură de pregătire pentru un posibil scenariu militar, nu confirmarea unei noi campanii de atacuri împotriva Iranului.