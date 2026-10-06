Sfârșit cumplit pentru un tânăr de 21 de ani. Giovanni a murit după o înțepătură de țânțar

Tragedie în Italia, unde Giovanni Colle, un tânăr de numai 21 de ani, a murit după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în urma unei complicații asociate unei înțepături de țânțar. Giovanni, cunoscut de familie și prieteni drept „Gio”, era imunodeprimat și a ajuns internat la Spitalul Ca’ Foncello din Treviso, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.
Tânărul a fost înmormântat luni, în cadrul unei ceremonii la care au participat familia, prietenii și numeroși membri ai comunității locale.
Giovanni Colle, condus pe ultimul drum la doar 21 de ani
Slujba de înmormântare a avut loc la ora 16:00, la Pieve di Sant’Eulalia din Borso del Grappa. Cei care l-au cunoscut s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la tânărul despre care apropiații spun că era modest, serios și întotdeauna gata să-i ajute pe ceilalți.
Giovanni era foarte apropiat de lumea sportului. În sezonul rece practica schiul, iar în timpul verii era pasionat de karting și de motoare.
De aproximativ șase ani făcea parte din Sci Club Cornuda și se pregătea pentru noul sezon sportiv. Dispariția sa i-a șocat pe membrii clubului, care l-au descris drept un tânăr deosebit.
Fabio Buzziol, directorul sportiv al clubului, a vorbit despre durerea provocată de moartea lui Giovanni și despre cât de neașteptată a fost vestea.
Înțepătura de țânțar ar fi declanșat agravarea stării sale
Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Giovanni suferea de imunodepresie, iar organismul său ar fi fost incapabil să facă față complicațiilor care au apărut ulterior.
Conform informațiilor transmise familiei, înțepătura unei insecte ar fi reprezentat factorul care a precedat deteriorarea rapidă a stării sale de sănătate. Tânărul a fost internat la Ca’ Foncello din Treviso, unde cadrele medicale au încercat să-i salveze viața, arată Sky TG24.
Specialistul Saverio Parisi, profesor de boli infecțioase la Universitatea din Padova și director al secției de boli infecțioase de la Ca’ Foncello, a explicat că înțepăturile de țânțari pot transmite, în anumite situații, infecții care pot deveni severe.
Medicul a precizat însă că, în cazul unor boli precum dengue sau chikungunya, infecția este cel mai adesea dobândită în timpul unei călătorii în străinătate, simptomele putând apărea după întoarcerea în Italia, conform Tribuna di Treviso.
Giovanni era pasionat de schi și karting
Sportul ocupa un loc important în viața lui Giovanni. Membrii Sci Club Cornuda își amintesc de el ca de un tânăr politicos, implicat și atent cu cei din jur.
Fabio Fort, președintele clubului, a povestit că Giovanni era mereu disponibil să dea o mână de ajutor. În timpul cantonamentelor și al antrenamentelor, tânărul se integra inclusiv în grupurile celor mai mici și se implica în desfășurarea activităților.
Pentru colegii săi, dispariția lui reprezintă o pierdere greu de acceptat.
Ce a făcut Giovanni după terminarea liceului
După absolvirea liceului, Giovanni începuse să lucreze la o companie din Bassano del Grappa, unde era angajat și tatăl său, Paolo.
Tânărul lasă în urmă o familie îndurerată: mama sa, Patrizia, tatăl său, Paolo, precum și logodnica lui, Arianna.
Comunitățile din Borso del Grappa, Bassano del Grappa și Cornuda s-au mobilizat în jurul familiei în aceste momente dificile.
La doar 21 de ani, Giovanni Colle a lăsat în urmă amintirea unui tânăr pasionat de sport, schi și motoare. Pentru cei apropiați, el va rămâne „Gio”, băiatul despre care spun că avea un suflet bun și era mereu dispus să-i ajute pe ceilalți.