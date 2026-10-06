Sfârșit cumplit pentru un tânăr de 21 de ani. Giovanni a murit după o înțepătură de țânțar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 16:47

Tragedie în Italia, unde Giovanni Colle, un tânăr de numai 21 de ani, a murit după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în urma unei complicații asociate unei înțepături de țânțar. Giovanni, cunoscut de familie și prieteni drept „Gio”, era imunodeprimat și a ajuns internat la Spitalul Ca’ Foncello din Treviso, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

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