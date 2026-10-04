Scenă șocantă la Kiev în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz. O dronă rusească a lovit un pod-cheie al capitalei

Publicat 4 oct. 2026, 14:54 Actualizat 4 oct. 2026, 15:04 Sursă Realitatea.net, kyiv independent

Rusia a lansat duminică, 4 octombrie, un nou atac asupra infrastructurii critice din Kiev, chiar în timpul vizitei efectuate de cancelarul german Friedrich Merz. O dronă a lovit Podul de Nord peste fluviul Nipru, una dintre cele mai importante artere de circulație ale orașului, provocând panică și rănirea a două persoane. Momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare. Atenție, imagini cu impact emoțional!

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