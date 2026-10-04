Scenă șocantă la Kiev în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz. O dronă rusească a lovit un pod-cheie al capitalei

Rusia a lansat duminică, 4 octombrie, un nou atac asupra infrastructurii critice din Kiev, chiar în timpul vizitei efectuate de cancelarul german Friedrich Merz. O dronă a lovit Podul de Nord peste fluviul Nipru, una dintre cele mai importante artere de circulație ale orașului, provocând panică și rănirea a două persoane. Momentul a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare. Atenție, imagini cu impact emoțional!
„În această dimineață, rușii au lovit din nou Podul de Nord din Kiev cu o dronă”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent. Potrivit autorităților locale, două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind transportată la spital.
Podurile din KIev, vizate în mod repetat de atacurile rusesti cu drone
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că echipele de intervenție au fost trimise imediat la fața locului. Atacul a afectat și o conductă de termoficare, lăsând temporar fără apă caldă unele zone din capitală. Lovitura de duminică marchează a patra zi consecutivă în care podurile Kiev-ului, Podul de Sud și Podul de Nord, sunt vizate de drone rusești.
Experții militari spun însă că distrugerea completă a unor astfel de structuri este puțin probabilă.
Rusia a lovit pentru a treia zi la rând un pod-cheie din Kiev. Atacurile asupra infrastructurii capitalei se intensifică
Atacul cu dronă, produs în timpul viziei cancelarului german Friedrich Merz
Atacul asupra Podului de Nord din Kiev a avut loc în timp ce cancelarul german Friedrich Merz se afla în capitala Ucrainei pentru o vizită oficială menită să reafirme sprijinul Berlinului pentru Kiev și continuarea ajutorului acordat Ucrainei în fața agresiunii ruse, scrie Kyiv Independent.Cancelarul german Merz a ajuns la Kiev, însoțit de directori din domeniul apărării și energiei
Potrivit presei germane, Friedrich Merz a ajuns la Kiev în dimineața zilei de duminică, 4 octombrie, pentru a discuta cu președintele Volodimir Zelenski relațiile bilaterale, securitatea europeană și sprijinul militar pentru Ucraina. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a anunțat că agenda vizitei este concentrată pe consolidarea apărării și rezilienței Ucrainei.