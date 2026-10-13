Şase obiective energetice ucrainene, lovite de Rusia după anunţarea armistiţiului. Zelenski: ”Cred că acesta a fost răspunsul lui Putin la adresa preşedintelui Trump”

Rusia a atacat şase obiective energetice din Ucraina la doar câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că Moscova şi Kievul au convenit asupra unui armistiţiu în sectorul energetic, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de BBC.
Volodimir Zelenski: Rusia a vizat benzinăriile noastre, infrastructura energetică şi alte obiective
Liderul de la Kiev a menționat că deși Donald Trump a anunțat duminică faptul că armistiţiul va intra ”în vigoare imediat”, Rusia a continuat atacurile asupra infrastructurii din Ucraina, vizând ”benzinăriile noastre, infrastructura energetică şi alte obiective”.
Atacurile ruseşti au provocat în orașul Izyum întreruperi de curent după distrugerea reţelelor electrice, potrivit agenției de presă de stat Ukrinform. De asemenea, infrastructura energetică şi feroviară din vestul Ucrainei a fost vizată de atacuri în cursul nopţii de duminică spre luni.
Potrivit președintelui Ucrainei, atacurile asupra instalaţiilor energetice din întreaga ţară s-au soldat cu 33 de răniţi.
”Noi nu am atacat, în timp ce Rusia a atacat benzinăriile noastre, infrastructura energetică şi alte instalaţii. Cred că acesta a fost răspunsul lui Putin la adresa preşedintelui Trump”, a declarat Volodimir Zelenski pentru Fox News.
Conflictele internaţionale au contribuit la creşterea preţurilor la combustibili înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Astfel, Donald Trump a anunţat vineri un plan privind importul de motorină rusească în Statele Unite.
Atacurile ruseşti au provocat noi întreruperi de curent în Ucraina
Luni, operatorul naţional al reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat apariţia unor ”noi întreruperi de curent” în regiunile Harkov, Doneţk şi Zaporijie, în urma avariilor provocate echipamentelor energetice de atacurile ruseşti.
Pentru a preveni supraîncărcarea instalaţiilor deteriorate, autorităţile au introdus restricţii privind consumul de energie electrică în anumite zone ale ţării, a precizat Ukrenergo.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a afirmat că atacurile demonstrează că Rusia ”nu este dispusă să accepte un armistiţiu energetic”.
Un mort şi 11 răniţi în urma unui atac cu dronă asupra Kievului
Luni seara, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunţat pe Telegram că o dronă a lovit o clădire rezidenţială cu 25 de etaje din districtul Darnytskyi al capitalei ucrainene.
În urma impactului, mai multe maşini parcate în curtea imobilului au luat foc. Bilanţul anunţat de primar a fost de un mort şi 11 răniţi.