Şase obiective energetice ucrainene, lovite de Rusia după anunţarea armistiţiului. Zelenski: ”Cred că acesta a fost răspunsul lui Putin la adresa preşedintelui Trump”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 07:55

Rusia a atacat şase obiective energetice din Ucraina la doar câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că Moscova şi Kievul au convenit asupra unui armistiţiu în sectorul energetic, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de BBC.

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