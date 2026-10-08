Român arestat în Spania după ce a fost prins cu 1,5 tone de cocaină în camion. Ce au observat vameșii la control

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 23:48

Un cetățean român a fost arestat în Spania după ce autoritățile au descoperit aproximativ 1,5 tone de cocaină în camionul cu care ajunsese din Ibiza în portul Valencia. Drogurile au fost găsite în timpul unui control vamal de rutină, după ce imaginile obținute cu ajutorul unui scaner cu raze X au indicat o posibilă neregulă în compartimentul de marfă.

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