Român arestat în Spania după ce a fost prins cu 1,5 tone de cocaină în camion. Ce au observat vameșii la control

Un cetățean român a fost arestat în Spania după ce autoritățile au descoperit aproximativ 1,5 tone de cocaină în camionul cu care ajunsese din Ibiza în portul Valencia. Drogurile au fost găsite în timpul unui control vamal de rutină, după ce imaginile obținute cu ajutorul unui scaner cu raze X au indicat o posibilă neregulă în compartimentul de marfă.
Captura a avut loc pe 2 octombrie, în cadrul unei operațiuni desfășurate de Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale spaniole. Verificările au vizat vehiculele care sosesc pe continent cu feriboturile ce asigură legătura dintre Insulele Baleare și Spania continentală.
Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, suspiciunile anchetatorilor au fost declanșate de imaginile furnizate de un dispozitiv special de scanare, denumit „Medusa”.
Scanerul cu raze X a dezvăluit încărcătura suspectă
Camionul condus de român a fost supus verificărilor imediat după sosirea feribotului în portul Valencia. În timpul scanării, inspectorii vamali au observat o diferență de densitate în zona în care era transportată marfa.
Anomalia i-a determinat pe inspectori să efectueze un control fizic amănunțit al vehiculului.
În partea din spate a camionului, în spatele unui paravan montat în apropierea ușilor, autoritățile au găsit numeroși baloți care conțineau o substanță suspectă.
Testele efectuate ulterior au confirmat că era vorba despre cocaină. Cantitatea totală confiscată s-a apropiat de 1.500 de kilograme, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile spaniole.
Dispozitivul „Medusa” permite examinarea încărcăturilor fără ca vehiculele să fie deschise imediat. Imaginile obținute pot scoate la iveală diferențe de densitate și alte indicii care justifică efectuarea unor verificări suplimentare.
Românul a fost prezentat în fața unui judecător
După descoperirea drogurilor, camionul și încărcătura au fost transportate la sediul serviciului vamal pentru continuarea verificărilor.
Cetățeanul român a fost reținut și prezentat judecătorului de serviciu al Tribunalului de Instrucție din Valencia. Dosarul a fost înaintat autorităților judiciare competente, care urmează să stabilească împrejurările în care drogurile au fost transportate și eventualele responsabilități penale.
Operațiunea a fost denumită „Reventon” și s-a desfășurat în cadrul acțiunilor de control organizate de autoritățile spaniole în portul Valencia.
Portul Valencia, o zonă importantă pentru traficul de cocaină
Portul Valencia reprezintă unul dintre punctele importante prin care drogurile pot ajunge pe teritoriul Spaniei. Autoritățile monitorizează în mod constant transporturile maritime, în special containerele și vehiculele care circulă între insule și continent.
Alături de Valencia, printre porturile spaniole menționate în legătură cu traficul internațional de stupefiante se numără Barcelona, Algeciras, Málaga și Tenerife.
Valencia este, de asemenea, unul dintre cele mai importante porturi comerciale europene. Volumul mare de mărfuri transportate face ca verificările vamale să aibă un rol esențial în identificarea transporturilor ilegale.
În cazul operațiunii „Reventon”, echipele specializate au fost pregătite pentru controlul vehiculelor înainte de sosirea navei, astfel încât verificările să se desfășoare fără a le oferi persoanelor vizate indicii despre intervenția autorităților.
O altă captură importantă, în portul Ibiza
Transporturile de droguri ascunse în camioane nu reprezintă un fenomen izolat în zona Insulelor Baleare.
Într-un caz anterior, autoritățile spaniole au arestat un șofer de camion care transporta aproximativ 2,5 tone de hașiș ascunse în compartimentul de marfă. Vehiculul urma să fie îmbarcat pe un feribot în portul Ibiza, cu destinația Valencia.
Noua captură, în care au fost confiscate aproximativ 1,5 tone de cocaină, evidențiază importanța controalelor efectuate asupra vehiculelor care traversează Marea Mediterană.
Ancheta în cazul cetățeanului român continuă, iar autoritățile judiciare urmează să clarifice proveniența drogurilor, destinația transportului și rolul pe care l-ar fi avut șoferul în această operațiune.