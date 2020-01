Ozzy Osbourne confirmă temerile fanilor. Are o boală incurabilă!

Muzicianul britanic Ozzy Osbourne a confirmat într-un interviu că, în luna februarie a anului trecut, a fost diagnosticat cu Parkinson.

Împreună cu soţia, Sharon Osbourne, care îi este şi manager, artistul a vorbit despre problemele sale de sănătate la emisiunea „Good Morning America”.

„A fost îngrozitor de provocator pentru noi toţi. Am ţinut ultimul concert de Anul Nou, la The Forum (în 2018), apoi am căzut rău, a trebuit să fiu operat la gât, ceea ce mi-a distrus nervii”, a povestit Osbourne, în vârstă de 71 de ani. „Mă simt mult mai bine acum decât în februarie anul trecut. Eram în stare de şoc”.

Fostul lider al trupei Black Sabbath a fost anul trecut spitalizat şi din cauza unei pneumonii agravate. Pentru el, 2019 a fost „cel mai urât, lung şi dureros an din viaţa mea”.

Sharon Osbourne a subliniat că boala lui se află acum în stadiul 2. „Sunt multe feluri de Parkinson - nu este o condamnare la moarte, dar afectează anumiţi nervi din corp. E ca şi când ai o zi bună, o altă zi bună, apoi o zi foarte proastă”.

Muzicianul a reprogramat concertele pe care trebuia să le susţină în 2019 în Europa pentru perioada octombrie - decembrie 2020.

Partea americană „No More Tours 2” va începe pe 27 mai 2020, în Atlanta, şi va fi încheiată pe 31 iulie, în Las Vegas.

În noiembrie 2019, Osbourne a lansat piesa „Under the Graveyard”, primul lui single din ultimii zece ani, la care a colaborat cu basistul Duff McKagan şi bateristul Chad Smith. Cântecul va fi inclus pe albumul „Ordinary Man”, ce urmează să fie lansat luna acesta.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri.

A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. Trupa a susţinut un turneu de adio în 2017.