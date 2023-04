Rosie a depășit cu mult vârsta obișnuită a majorității pisicilor, apropiindu-se de aniversarea celor 32 de ani de viață, adică 144 de ani „umani”.

Ea va împlini rotunda vârstă pe 1 iunie și va fi sărbătorită împreună cu stăpâna sa, care are aproape dublul vârstei sale - 72 de ani. Lila Brissett, din Norwich, Norfolk, a adoptat-o pe Rosie când era pui, în 1991. A luat-o de la cea care o salvase de pe stradă, care a trebuit să renunțe pentru că fiica sa avea alergie la părul de pisică. Cu trecerea anilor, Rosie a devenit o adevărată stăpână a casei.

Rosie va avea parte de o petrecere de ziua de naștere, pe 1 iunie, pregătită de stăpâna sa, chiar dacă pisica ei este deja obișnuită cu felicitările primite în fiecare an din partea vecinilor.

Lila Brisset a fost încurajată de cunoștințe și admiratorii din toată lumea ca să ia legătura cu cei de la Cartea Recordurilor pentru a-i asigura un loc de onoare lui Rosie, ca cea mai bătrână pisică din lume în acest moment.

„Această frumusețe a ajuns la mine într-un coș de trestie, iar restul este istorie”, a povestit stăpâna ei, Lila. „Mama (surogat) a lui Rosie a fost o păpușă de cârpă uzată”, a mai spus Lila, scrie Daily Mail.

Cea mai bătrână pisică în viață, potrivit Cărții Recordurilor, are 27 de ani. Dar Lila a explicat că, atunci când i-a contactat ca să vadă dacă Rosie a depășit toate recordurile, aceștia i-au spus că ar mai fi în viață alte pisici mai în vârstă: una de 34 de ani din Oxford și o alta în SUA, care are 38 de ani.

Rosie nu a fost decât de două ori la medicul veterinar, o dată pentru sterilizare, în anii 90, și altă dată, acum cinci ani când a urmat un tratament pentru chistul dezvoltat în regiunea capului.

„De ziua ei și de Crăciun, Rosie are mereu somon roșu marca John West. Dar preferă să mănânce tot Purina One. Încerci să schimbi ceva și va face mare tam-tam. E o figură. Înca are și toți dinții”, povestește Lila.

„Toată ziua doarme lângă fereastră și este ca ceasul, la ora mesei. Nu este nevoie de ceas cu alarmă. Tot ce face este să mănânce, să doarmă, apoi o ia de la capăt. De multe ori trebuie să verific dacă mai este în viață și respiră. Îmi fac griji pentru ziua în care va trece dincolo. Va lăsa un mare gol. O să-mi fie dor de ea când va pleca. Dar nu voi recurge la eutanasiere", a mărturisit Lila.

„Chiar dacă acum este mai obosită, este o pisică drăguță, blândă și a avut parte de o viață lungă și împlinită până acum”, a mai spus Lila despre Rosie.