Noua escrocherie pe WhatsApp care se răspândește în Europa. Un simplu mesaj de la un prieten îți poate pune contul în pericol
Un nou val de escrocherii se răspândește pe WhatsApp, iar victimele pot ajunge să piardă controlul asupra conturilor fără să își dea seama imediat ce s-a întâmplat. Totul începe cu un mesaj aparent nevinovat, primit de la un prieten sau de la o persoană cunoscută, care cere un mic ajutor pentru o fetiță pe nume Sophie sau Eliska. Destinatarul este invitat să voteze într-un concurs online, însă linkul trimis ascunde o tentativă de fraudă. Dacă urmează instrucțiunile afișate, utilizatorul poate autoriza fără să știe conectarea escrocilor la propriul cont.
Noua campanie a fost semnalată în Franța, unde numeroși utilizatori au reclamat primirea unor astfel de mesaje. Cazuri similare au fost identificate și în Spania și Belgia, iar specialiștii avertizează că metoda poate fi folosită și în alte țări. Odată ce obțin acces la un cont WhatsApp, infractorii pot trimite mesaje în numele victimei, pot încerca să păcălească alte persoane din agendă și pot solicita transferuri de bani sub diferite pretexte. Particularitatea acestei metode este că mesajele vin chiar de la contacte cunoscute, ale căror conturi au fost deja compromise.
Mesajul cu Sophie sau Eliska care poate ascunde o escrocherie pe WhatsApp
Totul începe cu o solicitare care nu pare să aibă nimic suspect. Utilizatorul primește un mesaj de la cineva salvat în agenda telefonului, în care este rugat să voteze pentru o fetiță înscrisă într-un concurs. În unele variante, copilul se numește Sophie, în altele Eliska, iar povestea este adaptată astfel încât să pară credibilă. Poate fi vorba despre un concurs de dans, o competiție pentru tinere talente sau o bursă oferită câștigătorului.
„Salut, am o mică rugăminte! Sophie, fiica prietenilor mei, are nevoie de votul tău într-un concurs.”
Mesajul este însoțit de un link care duce către o pagină de internet ce imită un site de votare. Acolo pot apărea fotografii ale participanților, descrieri ale competiției și butoane pentru exprimarea votului. În unele cazuri, pagina afișează inclusiv numărul persoanelor care ar fi votat deja, pentru a crea impresia unui concurs real.
Numele copiilor, premiile și adresele site-urilor diferă de la o tentativă la alta. Escrocii pot modifica rapid aceste detalii, motiv pentru care identificarea fraudei nu trebuie să se bazeze exclusiv pe apariția numelor Sophie sau Eliska. Semnalul important este solicitarea de a intra pe un site necunoscut și de a folosi contul WhatsApp pentru a confirma un vot.
Cum ajung escrocii să preia controlul asupra unui cont WhatsApp
Metoda folosită de infractori se bazează pe manipularea utilizatorului, nu neapărat pe exploatarea unei vulnerabilități a aplicației. După accesarea linkului, persoana este direcționată către o pagină care imită un concurs online. Când încearcă să voteze, site-ul îi cere să introducă numărul de telefon asociat contului WhatsApp și să parcurgă o etapă suplimentară de autorizare. În realitate, această etapă nu are nicio legătură cu votarea. Escrocii folosesc funcția prin care un cont WhatsApp poate fi conectat la un calculator, un browser sau un alt dispozitiv. Victimei i se afișează un cod ori o solicitare de confirmare, sub pretextul că aceasta este necesară pentru înregistrarea votului.
Dacă utilizatorul urmează instrucțiunile și autorizează conectarea, poate permite asocierea unui dispozitiv controlat de atacatori. Aceștia obțin astfel acces la cont printr-o sesiune suplimentară și pot începe să trimită mesaje în numele persoanei păcălite. Este important de știut că simpla apăsare pe link sau introducerea numărului de telefon nu înseamnă automat că un cont WhatsApp a fost compromis prin această metodă. Pericolul principal apare atunci când utilizatorul finalizează procesul de autorizare a unui dispozitiv necunoscut. Cu toate acestea, orice pagină suspectă trebuie închisă, deoarece poate încerca și alte metode de colectare a datelor personale.
De ce mesajele trimise de prieteni sunt mai periculoase decât cele de la numere necunoscute
Una dintre caracteristicile acestei escrocherii este folosirea relațiilor de încredere dintre utilizatori. În mod obișnuit, oamenii sunt mai atenți atunci când primesc un mesaj de la un număr necunoscut, mai ales dacă acesta conține un link sau solicită informații personale. Situația se schimbă atunci când același mesaj apare într-o conversație cu un prieten, un coleg sau o rudă. Destinatarul vede numele și fotografia contactului cunoscut și poate presupune că solicitarea este autentică. În plus, cererea nu presupune inițial trimiterea unor bani, ci doar acordarea unui vot într-un concurs pentru copii. Tocmai această aparență inofensivă îi poate determina pe utilizatori să nu mai verifice linkul sau să ignore avertismentele afișate de aplicație.
De multe ori, persoana de la care pare să provină mesajul nici măcar nu știe că propriul cont este folosit de infractori. Escrocii pot continua să trimită solicitări din contul compromis, fără ca titularul să fie deconectat imediat de pe telefon.
Jérôme Notin, directorul general al platformei publice franceze Cybermalveillance, a atras atenția asupra acestui pericol.
„Este o amenințare latentă, oamenii nu își dau neapărat seama că aplicația lor de mesagerie a fost piratată”, a explicat specialistul.
Potrivit acestuia, numărul tentativelor semnalate în Franța a crescut puternic începând din weekendul precedent, ceea ce indică o nouă etapă de răspândire a metodei.
Ce fac infractorii după ce reușesc să se conecteze la contul victimei
Odată ce au obținut acces la contul WhatsApp, atacatorii pot folosi identitatea victimei pentru a continua înșelăciunea. În primul rând, pot trimite același mesaj despre concursul pentru Sophie sau Eliska către alte persoane. Astfel, fiecare cont compromis devine un punct de plecare pentru noi tentative de fraudă.
În același timp, infractorii pot încerca să obțină bani de la persoanele din lista de contacte. Aceștia se prezintă drept titularul contului și inventează situații urgente pentru a justifica solicitarea unui transfer bancar. De exemplu, pot susține că au nevoie de bani pentru plata unei consultații medicale, pentru achitarea unei facturi sau pentru rezolvarea unei probleme neașteptate.
Un utilizator afectat de campania semnalată în Franța a povestit că mai multe persoane din agenda sa l-au anunțat că primiseră mesaje în care li se cereau bani urgent. Solicitările păreau să vină direct de la el, însă fuseseră trimise de persoane care obținuseră acces neautorizat la cont. Atacatorii pot avea acces și la conversațiile disponibile prin sesiunea conectată. În plus, pot șterge anumite mesaje trimise, ceea ce poate face mai dificilă observarea activității suspecte.
Acesta este motivul pentru care un cont compromis nu reprezintă un pericol doar pentru proprietarul său, ci și pentru prietenii, rudele și colegii care primesc mesaje aparent autentice.
Cum îți dai seama dacă altcineva s-a conectat la contul tău WhatsApp
Un prim semn de alarmă poate fi apariția unor mesaje pe care nu îți amintești să le fi trimis. Uneori, utilizatorii află că au o problemă abia după ce un prieten îi sună și îi întreabă de ce au solicitat bani sau de ce au trimis un link către un concurs necunoscut. Alte indicii pot fi notificările privind conectarea unui dispozitiv nou, solicitările neașteptate de confirmare a identității sau apariția unor sesiuni necunoscute în lista dispozitivelor asociate contului. Pentru a verifica situația, trebuie să deschizi aplicația WhatsApp de pe telefon și să accesezi secțiunea „Dispozitive conectate” sau „Dispozitive asociate”, în funcție de versiunea aplicației.
Pe telefoanele Android, această secțiune poate fi accesată din meniul cu trei puncte. Pe iPhone, opțiunea se găsește în meniul de setări al aplicației.
Aici poți vedea dispozitivele care au acces la contul tău. Dacă apare un calculator, un browser sau un alt dispozitiv pe care nu îl recunoști, selectează-l și folosește opțiunea de deconectare. Este recomandat să verifici toate sesiunile afișate, nu doar cea mai recentă.
Ce trebuie să faci dacă ai accesat linkul fraudulos sau ai autorizat o conectare
Dacă ai primit mesajul cu Sophie sau Eliska, dar nu ai intrat pe link, cea mai sigură măsură este să nu continui conversația pe tema concursului. Contactează persoana care pare să fi trimis solicitarea printr-un apel telefonic sau printr-o altă metodă și întreab-o dacă mesajul îi aparține.
Dacă ai deschis pagina, dar nu ai autorizat conectarea unui dispozitiv, închide site-ul și nu mai urma instrucțiunile afișate. Verifică totuși dispozitivele conectate la WhatsApp, mai ales dacă ai introdus numărul de telefon sau alte informații personale.
În situația în care ai finalizat autorizarea sau observi activitate suspectă, verificarea trebuie făcută imediat. Deschide secțiunea dedicată dispozitivelor asociate și deconectează orice sesiune necunoscută. Apoi anunță persoanele apropiate că este posibil să fi primit mesaje frauduloase de pe contul tău.
Dacă nu mai poți accesa contul, încearcă recuperarea acestuia folosind procedurile oficiale oferite de WhatsApp. Nu apela la persoane necunoscute care promit recuperarea contului în schimbul unei sume de bani sau al unor coduri de verificare.
În cazul în care au fost făcute transferuri bancare către escroci, contactează imediat banca și anunță poliția. Cu cât frauda este semnalată mai repede, cu atât există mai multe posibilități de verificare a tranzacțiilor și de limitare a prejudiciului.
Cum îți protejezi contul WhatsApp împotriva tentativelor de fraudă
Una dintre cele mai importante măsuri este activarea verificării în doi pași, disponibilă în setările WhatsApp, în secțiunea dedicată contului. Această funcție adaugă un nivel suplimentar de securitate și poate reduce riscul accesării neautorizate a contului în anumite situații.
Totuși, verificarea în doi pași nu reprezintă o protecție absolută împotriva metodei cu falsele concursuri. Dacă utilizatorul autorizează chiar el asocierea unui dispozitiv controlat de atacatori, această măsură suplimentară poate să nu împiedice conectarea. De aceea, este esențial să nu aprobi solicitări de conectare pe care nu le-ai inițiat personal.
O altă regulă importantă este să nu introduci codurile de verificare WhatsApp pe site-uri necunoscute și să nu le trimiți altor persoane. Aplicația nu are nevoie să se conecteze la un concurs online pentru a permite exprimarea unui vot.
De asemenea, merită verificată periodic lista dispozitivelor conectate. Actualizarea aplicației și a sistemului de operare poate contribui la menținerea securității telefonului, dar nu înlocuiește atenția acordată mesajelor suspecte.
Dacă primești o cerere de bani de la o persoană cunoscută, confirmă solicitarea printr-un apel. Nu efectua transferuri doar pe baza unui mesaj, chiar dacă acesta provine dintr-o conversație pe care o folosești frecvent.
Escrocheria cu voturi false a fost semnalată și în Spania și Belgia
Campania care circulă în Franța nu este un caz izolat. Mesaje similare au fost semnalate în Spania și Belgia, unde utilizatorii au primit solicitări de vot pentru copii înscriși în presupuse concursuri de dans sau alte competiții.
În Spania, autoritățile și specialiștii în securitate cibernetică au avertizat asupra mesajelor care o prezintă pe Eliska drept o fetiță participantă la un concurs de balet. Victima este îndemnată să voteze pentru ca aceasta să câștige o lecție gratuită la o academie de dans din Praga.
Pagina falsă poate conține fotografii ale unor copii, descrieri ale concursului și elemente grafice care imită un site legitim. În realitate, butonul de vot conduce către procedura prin care utilizatorul este convins să autorizeze un dispozitiv asociat contului WhatsApp.
Verificările efectuate în Spania au confirmat caracterul fraudulos al acestei campanii și au atras atenția că un cod afișat de pagina respectivă nu servește la înregistrarea unui vot, ci poate permite conectarea unui dispozitiv străin.
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