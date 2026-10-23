Noua escrocherie pe WhatsApp care se răspândește în Europa. Un simplu mesaj de la un prieten îți poate pune contul în pericol

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 oct. 2026, 15:22

Un nou val de escrocherii se răspândește pe WhatsApp, iar victimele pot ajunge să piardă controlul asupra conturilor fără să își dea seama imediat ce s-a întâmplat. Totul începe cu un mesaj aparent nevinovat, primit de la un prieten sau de la o persoană cunoscută, care cere un mic ajutor pentru o fetiță pe nume Sophie sau Eliska. Destinatarul este invitat să voteze într-un concurs online, însă linkul trimis ascunde o tentativă de fraudă. Dacă urmează instrucțiunile afișate, utilizatorul poate autoriza fără să știe conectarea escrocilor la propriul cont.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre escrocherie whatsapp