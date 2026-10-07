Mișcare fără precedent la Kiev: Toate cele 32 de state NATO și-au trimis șefi militari în Ucraina. Mesaj ferm pentru Rusia

Publicat 7 oct. 2026, 15:57 Actualizat 7 oct. 2026, 16:04

Pentru prima dată în ultimii opt ani, reprezentanții militari ai tuturor celor 32 de state membre NATO s-au deplasat miercuri, 7 octomebrie, la Kiev, într-o vizită considerată un semnal puternic de susținere pentru Ucraina și un nou avertisment adresat Moscovei. Delegația a fost condusă de amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, cel mai înalt organism militar al Alianței.

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